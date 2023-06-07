Самка крокодила забеременела без партнера. Это первый известный случай

Паллаб Гош

Корреспондент Би-би-си по вопросам науки

43 минуты назад

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Автор фото, Joe Wasilewski Подпись к фото, По словам ученых, "непорочное зачатие" может быть вполне распространенным явлением у крокодилов

Первый случай самооплодотворения самки крокодила был зафиксирован учеными в зоопарке Коста-Рики. Генетический код крокодильчика на 99,9% совпадал с кодом его матери.

В самом феномене "непорочного зачатия" нет ничего нового, такое встречается у разных видов птиц, рептилий и рыб, однако случай с крокодилом - первый. И это, по мнению ученых, может свидетельствовать о том, что способность как партеногенезу могла быть унаследована от древних предков, в данном случае - динозавров, которые тоже могли размножаться таким способом.

В данном же случае яйцо было отложено в январе 2018 года 18-летней самкой острорылого крокодила (раньше этот вид ошибочно называли остромордым аллигатором) в зоопарке Парк Рептилиана. Плод в яйце был полностью сформировавшимся, но мертворожденным, поэтому так и не вылупился.

Самка попала в зоопарк в возрасте двух лет, и ее все это время содержали отдельно от самцов. Поэтому, обнаружив яйцо, сотрудники зоопарка сообщили об этом в Политехнический университет Вирджинии, где имеется отдел, специализирующийся на партеногенезе.

Анализ проведенный учеными политеха, подтвердил, что плод генетически практически полностью идентичен матери, то есть появился без участия отца.

По мнению исследователей, работа которых опубликована в журнале Лондонского Королевского общества Biology Letters, "непорочное зачатие" у крокодилов может быть весьма распространенным явлением, на которое раньше просто не обращали внимания, потому что не ожидали его.

"Бывает, что содержащиеся в неволе рептилии в отсутствие самцов откладывают яйца, но такие яйца всегда считались нежизнеспособными, и от них избавлялись, - пишут ученые. - Однако в свете нового открытия такие яйца, отложенные без участия самца, следует рассматривать как потенциально жизнеспособные. Более того, поскольку "непорочное зачатие" может произойти и в присутствии самца, его легко пропустить".

Вопрос о том, почему разные виды предпочитают партеногенез, остается открытым, однако в последнее время в научной литературе приводится все больше таких случаев, возможно потому, что ученые стали обращать на это внимание. Согласно одной из теорий, к партеногенезу прибегают те виды, численность которых резко сокращается, и им начинает грозить вымирание.