День рождения Навального: массовые задержания в России, демонстрации во многих странах мира

10 минут назад

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Автор фото, Avtozak LIVE Подпись к фото, Пикет в поддержку Алексея Навального в Казани. Сообщений о задержании этого активиста нет

В России задержаны десятки человек за участие пикетах в поддержку Алексея Навального, у которого 4 июня день рождения.

По сообщениям телеграмм-каналов, которые следят за протестной активностью в России и действиями полиции, в российских городах акции в поддержку российского оппозиционного политика проходят в основном в виде пикетов. Кроме того, демонстрации прошли во многих странах.

Сам Алексей Навальный в день рождения опубликовал пост в социальных сетях, в котором поблагодарил сочувствующих и сторонников за поддержку. "В своей ситуации я вижу не тяжкую ношу и не ярмо, а просто работу, которую надо делать. В любой работе есть неприятная часть, верно? Вот и у меня сейчас неприятная часть моей любимой работы", - говорится в послании.

Политик находится в колонии строгого режима, отбывая девятилетний срок заключения. Его регулярно наказывают отправкой в штрафной изолятор, в котором он находится и в свой день рождения, попав туда в 16-й раз.

Автор фото, Avtozak LIVE Подпись к фото, Задержания в Санкт-Петербурге

С призывом к проведению акций протеста в поддержку Навального к гражданам России выступил Фонд борьбы с коррупцией, который основал политик.

В посте ФБК, опубликованном в соцсетях, предлагались различные формы протеста, начиная от самых простых - "поговорить о Навальном" до самого рискованного - "выйти с пикетом".

Пикеты и задержания в России

На момент публикации этого материала, по данным ОВД-инфо, в российских городах полиция задержала уже более 90 человек, больше половины из них - в Москве.

По данным того же источника, в Петербурге задержали корреспондента издания "Фонтанка", которого, по данным Avtozak LIVE впоследствии отпустили.

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Среди задержанных - политик Эльвира Вихарева, которую Минюст внес в список иноагентов.

По сообщениям новостных телеграмм-каналов, многие из задержанных участвовали в одиночных пикетах с плакатами в поддержку Навального.

Но при этом среди задержанных далеко не всегда оказываются открыто протестующие.

По сообщению канала Sota, в Москве на Пушкинской площади полиция задерживает даже просто прохожих, оказавшихся там без документов, либо отказавшихся их показать.

На Пушкинской площади в Москве также задержали девушку, которая гуляла с воздушным шариком с надписью "С днем рождения". Ее повезли в отделение полиции "Марьина роща".

В других случаях задержанные открыто выражали свою позицию. В Калининграде задержали мужчину, который стоял на площади с шариками с надписью "С днем рождения, Алексей".

В Казани была задержана девушка, стоявшая с плакатом "Свободу политзаключенным" в футболке Free Navalny. В Петербурге на Марсовом поле задержали пикетчика, который с плакатом "#Free Navalny. С ДР".

Еще один задержанный вышел в пикет к Московскому театру мюзикла с плакатом "Свободу Навальному".

По сообщениям в соцсетях, полиция также проводила превентивные задержания тех, кто не участвовал в акциях протеста, причем некоторых задерживали еще за несколько дней до их начала.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демонстрация в поддержку Алексея Навального в калифорнийской Санта Монике прошла 3 июня

По сообщению ОВД-инфо, 2 июня Преображенский районный суд Москвы арестовал на восемь суток Артема Чалова, к которому рано утром пришли полицейские с предостережением по поводу акций в поддержку Навального. Его обвинили в неповиновении полиции, хотя он отрицает, что оказывал какое-либо сопротивление.

В тот же день в Москве задержали Анну Богомолову, которая в прошлом была сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией. Об этом она сама сообщила ОВД-Инфо.

Некоторых из задержанных стали отпускать из отделений полиции после составления протоколов. Так, по сообщению ОВД Инфо, задержанного в Самарской области Сергея Быкова отпустили с протоколом по статье о нарушении правил пикетирования, изъяв телефон.

За границей

Акции в поддержку Алексея Навального прошли во многих городах по всему миру.

"Команда Навального" сообщает, что демонстрации состоялись в Батуми и Тбилиси, Ереване, турецком Самсуне, Марселе, Сеуле, черногорском Херцег-Нови, Аликанте в Испании, Пангане в Таиланде, австралийской Аделаиде.

Автор фото, Dave Frenkel Подпись к фото, Митинг в поддержку Навального и политзаключенных в Праге

Это неполный список, в социальных сетях и международной прессе публикуются сообщения и фотографии из многих других городов.

Как сообщает Медиазона, признанная в России иноагентом, акции в поддержку Навального состоялись в Литве, Нидерландах, Польше, Латвии и Эстонии.

Автор фото, Sergey Smirnov/Mediazzzona Подпись к фото, Акция в поддержку Навального в Вильнюсе