Британские власти пытаются сократить расходы на нелегальных мигрантов. В прошлом году их количество было рекордным за последние годы

22 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, RACHAEL BURFORD/EVENING STANDARD Подпись к фото, Нелегальные мигранты у гостиницы, в которую они отказались заселяться. В какой-то момент они попытались перекрыть движение по улице, так что даже пришлось привлекать полицию

В Британии разгорается очередной скандал после того, как на прошлой неделе группа нелегальных мигрантов отказалась селиться в одну из гостиниц центрального Лондона, заявив, что им предлагают негуманные и просто опасные условия проживания, размещая их по четыре человека в комнате.

Британия тратит почти 7 млн фунтов стерлингов в день на размещения мигрантов, и младший министр по вопросам иммиграции Роберт Дженрик заявил в интервью Би-би-си, что страна должна сократить "свою зависимость от отелей при размещении просителей убежища.

Он также отметил, что правительство должно заботиться о налогоплательщиках и что государство должно выполнять свой долг в первую очередь перед британским обществом, а не мигрантами. По его словам, просить лиц, ищущих убежища в каких-то случаях временно жить по нескольку человек в гостиничном номере справедливо и разумно.

Скандал в Пимлико

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Число нелегальных иммигрантов, прибывающих в Британию через пролив Ла-Манш продолжает расти. На настоящий момент по закону правительство обязано предоставить им жилье и базовые условия для жизни, пока решается их вопрос

На прошлой неделе группу нелегальных иммигрантов, просящих убежища, привезли в гостиницу Comfort Inn в центральном лондонском районе Пимлико. По приезде они обнаружили, что им придется жить по четыре человека в комнате и заселяться отказались, расположившись вместо этого лагерем прямо на улице.

Лидер городского совета Вестминстера Адам Хаг немедленно написал министру внутренних дел Суэлле Браверман, отметив, что местные власти не предупредили о размещении мигрантов, и что нельзя требовать от людей "вероятно переживших тяжелые и травмирующие события", делить комнату неподходящего размера с несколькими незнакомцами.

На это в программе Би-би-си Дженрик сказал, что правительство вообще хочет отказаться от использования гостиниц для временного размещения искателей убежища, потому что это лишает местные бизнесы разумного дохода из-за того, что в этом случае любые мероприятия, такие, как, например, свадьбы, или деловые встречи, приходится отменять.

Средства, по его словам, надо расходовать разумно, и "поэтому, если одинокие взрослые мужчины могут жить по нескольку человек в одной комнате, что, разумеется, зависит от размеров жилья, то мы просим их так и делать", - отметил он.

Чтобы сократить расходы, их надо сначала увеличить

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первой остановкой нелегальных мигрантов становится графство Кент. Местные власти уже давно жалуются на то, что это налагает на имеющиеся в их распоряжении ресурсы слишком большое давление

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Вопрос о том, что искатели убежища злоупотребляют британской системой обеспечения мигрантов, возникает не впервые. Более того, уже не одно правительство обещало что-то сделать для того, чтобы страну перестали считать "легкой добычей" для незаконных мигрантов.

Премьер-министр Риши Сунак сделал сокращение числа нелегально прибывающих в Великобританию одним из своих ключевых приоритетов. Частью его плана является реализация законопроекта о нелегальной миграции, который в настоящее время проходит через парламент.

Это дало бы министрам новые полномочия высылать всех, кто прибывает в Великобританию нелегально, и отказывать им в праве просить убежища.

Такая практика, однако, может привести к дополнительным расходам, поскольку в этом случае понадобятся немалые средства для содержания людей под стражей.

Впрочем, власти утверждают, что, хотя поначалу расходы действительно могут вырасти, в дальнейшем, когда станет понятно, что нелегально приезжать в Британию больше не получится, число людей, готовых рисковать своей жизнью, переплывая Ла-Манш на небольших лодках, значительно упадет.

В прошлом году их количество превысило 45 000 человек — это самый высокий показатель с момента первого сбора данных в 2018 году.

Число людей, ходатайствующих о предоставлении убежища, также выросло: в 2022 году оно достигли почти 20-летнего максимума в 74 751 человек.

Правительство настаивает на том, что откладывать принятие закона о нелегальной иммиграции более нельзя, поскольку на данный момент оно юридически обязано предоставить просителям временное жилье и обеспечить их все необходимым, пока их прошение рассматривается, а работать закон им запрещает.

Как правило, иммигрантов размещают на несколько недель в общежитиях или гостиницах, после чего им предоставляется временное жилье. Ранее британские власти сообщили Би-би-си, что в настоящий момент они пользуются услугами 395 гостиниц, в которых размещены более 51 000 человек.

Министры пробуют разные способы размещения все растущего числа людей, незаконно приезжающих в Британию, в том числе поселяют их на баржах или в помещениях на авиабазах.

Легальная миграция - тоже проблема

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Британии удалось резко сократить число нелегальным иммигрантов из Албании после того, как было заключено специальное соглашение с ее правительством

Впрочем, нагрузка на британские финансы и институты связаны не только с нелегальными, но и легальными мигрантами.

В мае власти сократили число членов семей иностранных студентов, которые могут получать визы на временное проживание в Соединенном Королевстве.

Студенты, работающие над степенью магистра, имеют право на то, чтобы оставаться в стране еще два года после окончания курса для того, чтобы найти работу. Если к ним присоединяются мужья/жены и дети, то это означает дополнительную нагрузку на здравоохранение и образование.

Пока что любые попытки сократить как легальную, так и нелегальную иммиграцию, успехом не увенчались.