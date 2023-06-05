Златан Ибрагимович завершил карьеру. 41-летний футболист сыграл последний матч за "Милан"

41 минуту назад

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Автор фото, Pier Marco Tacca Подпись к фото, Ибрагимович объявил о завершении карьеры на поле после последнего матча в составе "Милана"

Один из самых титулованных футболистов мира, шведский нападающий Златан Ибрагимович в воскресенье завершил спортивную карьеру, сыграв свой последний матч за "Милан".

41-летний Ибрагимович забил 511 голов в составе различных клубов, в числе которых - французский "Пари Сен-Жермен", английский "Манчестер Юнайтед" и итальянские "Милан" и "Интер".

Он снова начал выступать за "Милан" в начале 2020 года, однако с тех пор выходил на поле только четыре раза и забил лишь один гол. В 2022 и 2011 годах Ибрагимович выиграл в составе этого клуба чемпионат Италии.

"Я говорю "до свидания" футболу, но не вам, - сказал Ибрагимович болельщикам на миланском стадионе "Сан-Сиро", с трудом сдерживая слезы. - Я сейчас переживаю очень многое. Вперед, "Милан" - и до свидания! Когда я приехал сюда в первый раз, вы подарили мне счастье. Во второй раз вы подарили мне любовь".

В течение своей карьеры Ибрагимович завоевал 34 приза, в том числе 14 - в составе клубов, победивших на национальных чемпионатах. Он был 11 раз номинирован на звание лучшего футболиста мира, то есть обладателя "Золотого мяча".

Ибрагимович закончил выступать за сборную Швеции после Чемпионата Европы 2016 года, однако в 2021-м снова вышел в ее составе, когда команда не смогла квалифицироваться на участие в ЧМ-2022.

Автор фото, Marco Luzzani Подпись к фото, На стадионе "Сан-Сиро" Ибрагимовича провожали болельщики и игроки "Милана"

О намерении завершить карьеру после окончания итальянского сезона 2022-23 годов Ибрагимович объявил некоторое время назад.

"Раньше я боялся отвечать, когда журналисты спрашивали меня о будущем, но теперь я с этим свыкся, я готов, - сказал футболист. - Я занимался этим всю жизнь. Футбол сделал меня человеком. Благодаря ему, я познакомился с такими людьми, которых иначе бы никогда не встретил. Футбол позволил мне поездить по миру. Все благодаря футболу".

Успешная карьера

Ибрагимович начал профессиональную карьеру в 1999 году в своем родном городе Мальмо. В 2001-м он перешел в нидерландский "Аякс" - и трижды выигрывал чемпионат страны в его составе.

Автор фото, Pier Marco Tacca Подпись к фото, После матча коллегии по клубу проводили Ибрагимовича

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В 2004-м получил контракт с "Ювентусом", где дважды побеждал в "Серии А" (хотя позже клуб был лишен обоих этих титулов в результате коррупционного скандала в итальянском футболе).

Оказавшись в миланском "Интере", Ибрагимович завоевал еще три чемпионских титула, а в 2009-м перешел в "Барселону". В составе этого клуба он играл только один сезон, хотя и стал чемпионом чемпионата Испании. Затем он был временно отправлен в "Милан", а в 2011-м стал его постоянным игроком.

Впрочем, уже через год Ибрагимович вновь поменял клуб, начав выступать за "Пари Сен-Жермен". В его составе он забил 113 голов, появлялся на поле 122 раза и четырежды становился победителем чемпионата Франции.

В 2016-м он отправился в Англию, где два года играл в составе "Манчестер Юнайтед", а в 2018 году подписал контракт с американским "Лос-Анджелес Гэлакси". Наконец, в 2020-м он вернулся в "Милан".

Автор фото, MATTEO BAZZI/EPA-EFE/REX/Shutterstock

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