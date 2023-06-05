В Австралии благодаря науке помиловали женщину, отсидевшую 20 лет за убийство четырех детей

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Кэтлин Фолбигг всегда настаивала на своей невиновности

В Австралии помиловали женщину, 20 лет отсидевшую в тюрьме по обвинению в убийстве своих четырех малолетних детей.

В 2003 году суд посчитал маловероятными утверждения ее защиты о том, что все они умерли от естественных причин. Но недавно ученые предоставили результаты новых исследований, которые указывают именно на это.

Кэтлин Фолбигг прозвали "самой страшной серийной убийцей Австралии", после того как присяжные постановили, что на протяжении десяти лет она убила сыновей Калеба и Патрика и дочерей Сару и Лауру.

Верховный суд штата Новый Южный Уэльс приговорил ее к 40 годам тюрьмы с возможностью досрочного освобождения не ранее, чем через 25 лет.

Теперь дело 55-летней Фолбигг, которая всегда настаивала на своей невиновности, называют одной из величайших судебных ошибок в Австралии.

Фолбигг была арестована после того, как за период с 1989 по 1999 год внезапно умерли четверо ее детей, которым на момент смерти было от 19 дней до 19 месяцев. Прокуроры на суде утверждали, что женщина задушила их.

При этом вещественных доказательств удушения или следов телесных повреждений детей предоставлено не было.

В результате Фолбигг осудили на основании косвенных доказательств: записей в ее дневниках, в которых говорилось, что материнство дается ей непросто и что она винит себя в смерти детей.

Впоследствии адвокаты Фолбигг инициировали несколько апелляций и новое расследование дела в 2019 году, но их результаты не вызвали сомнений в приговоре и даже придали больший вес косвенным доказательствам в первоначальном судебном процессе над Фолбигг.

Однако после нового расследования, которое возглавил судья в отставке Том Батерст, прокуратура признала, что ее понимание причин смерти детей изменилось.

Новое расследование

В этом расследовании эксперты предположили, что дневники были способом пережить случившееся для скорбящей матери, у которой почти не было поддержки, а также что все четверо детей вряд ли могли быть задушены без каких-либо физических следов.

Но основной причиной, заставившей прокуратуру изменить свои взгляды, стали выводы группы иммунологов. Они обнаружили у дочерей Фолбигг, Сары и Лоры, общую генетическую мутацию под названием CALM2 G114R, которая может вызвать внезапную остановку сердца.

Также были обнаружены доказательства того, что у ее сыновей, Калеба и Патрика была другая генетическая мутация, которую ученые связывают с внезапным началом эпилепсии у мышей.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Двое детей Кэтлин Фолбигг: Лора (слева) и Патрик (справа)

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По словам профессора Каролы Винуэсы, возглавившей исследовательскую группу из Австралийского национального университета, они обратили внимание на необычную последовательность генов в ДНК самой Кэтлин Фолбигг еще до того, как были протестированы образцы ДНК ее детей.

"Мы провели первый тест и обнаружили вариант гена, который выглядел очень подозрительно… Уже тогда, в ноябре 2018 года, мы подумали, что если подобное будет обнаружено и у детей, то в этом, с очень большой вероятностью, и будет причина", - сказала Винуэса в интервью Би-би-си.

Как подчеркнула профессор, в мире известно всего о 134 случаях потенциально смертельного заболевания сердца, связанного с этой генетической мутацией.

В понедельник генеральный прокурор Нового Южного Уэльса Майкл Дейли объявил, что Батерст пришел к "твердому убеждению" об обоснованных сомнениях в виновности Фолбигг.

В результате губернатор Нового Южного Уэльса подписал указ о полном помиловании и распорядился немедленно освободить Фолбигг из тюрьмы.

"Для нее это было 20-летнее испытание… Я желаю ей покоя", - сказал Дейли, добавив, что его мысли также были с Крейгом Фолбиггом, отцом умерших детей.

Профессор Карола Винуэса назвала решение о помиловании Фолбигг прекрасным событием, которое может дать надежду другим женщинам в подобных ситуациях.

"К нам обращались представители женщин, потерявших детей или обвиняемых в причинении вреда своим детям. В этих случаях также может идти речь о детях с тяжелыми генетическими заболеваниями", - сказала она.

В заявлении Австралийской академии наук говорится, что это дело свидетельствует о необходимости реформы правовой системы в стране с учетом прогресса в науке.

Что дальше для Фолбигг

Как объяснил прокурор Майкл Дейли, нынешнее безоговорочное помилование не отменяет приговора Фолбигг.

Решение об отмене приговора сможет принять апелляционный суд по уголовным делам, если судья Батерст передаст туда дело. Этот процесс может занять до года.

Если приговор будет отменен, Фолбигг потенциально сможет подать в суд на правительство Австралии на миллионы долларов в качестве компенсации.

Автор фото, Fairfax Media/Getty Images Подпись к фото, После приговора Кэтлин Фолбигг называли "самой страшной серийной убийцей в Австралии"

В качестве прецедента есть случай австралийки Линди Чемберлен, которую в 1982 году неправомерно осудили на пожизненное заключение за убийство дочери-младенца, но выпустили спустя три года, признав допущенную судебную -за ошибки правосудия. Чемберлен впоследствии отсудила в качестве компенсации 1,3 миллиона австралийских долларов (858 тыс. долларов США).

Но, как отмечают адвокаты Фолбигг, отсидевшей в тюрьме 20 лет, ее дело многократно затмевает дело Чемберлен.

"Невозможно прочувствовать масштабы травмы, которая была нанесена Кэтлин Фолбигг: боль от потери детей и почти два десятилетия заключения в тюрьмах строгого режима за преступления, которых, как доказала наука, никогда не было", - сказала ее адвокат Рани Рего.

У ворот тюрьмы Фолбигг встретили друзья, участвовавшие в многолетней кампании за ее освобождение. Прокурор Дейли призвал к журналистов и общественность соблюдать ее право на частную жизнь.

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