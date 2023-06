Американские истребители F-16 перехватили над Вашингтоном небольшой самолет, который позже разбился

час назад

Сообщается, что частный самолет был зарегистрирован на компанию Encore Motors of Melbourne Inc., расположенную во Флориде. Владелец компании 75-летний Джон Рампел рассказал газете New York Times (публикация доступна по подписке), что помимо пилота, на борту находились его дочь, двухлетняя внучка и ее няня.