Племянница короля Великобритании принцесса Евгения родила второго сына. Его назвали Эрнест Джордж Ронни

39 минут назад

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Автор фото, Princess Eugenie Подпись к фото, Эрнест Бруксбэнк родился 30 мая 2023 года и весил примерно 3 кг 200 г.

Племянница короля Карла III принцесса Евгения родила второго ребенка - мальчика, которого назвали Эрнест Джордж Ронни. Он появился на свет 30 мая.

Евгения замужем за Джеком Бруксбэнком, у них уже есть сын Август, который родился в 2021 году. О рождении ребенка пара объявила в Инстаграме. Евгения поделилась фотографией спящего Эрнеста в вязаной сине-белой шапочке.

Евгения сказала, что малыша назвали в честь "его пра-пра-прадеда Джорджа, его дедушки Джорджа и моего дедушки Рональда".

Пра-пра-прадедом мальчика был король Георг V, у которого одним из средних имен было Эрнест. Оно и досталось новорожденному.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Принцесса Евгения вышла замуж на Джека Бруксбэнка в 2018 году

32-летняя Евгения - дочь герцога Йоркского Эндрю, среднего сына королевы, и Сары (Ферги), герцогини Йоркской, и внучка покойной королевы.

Новый член королевской семьи Эрнест Бруксбэнк теперь занимает 13-е место в очереди на престол, а герцог Эдинбургский в результате его появления на свет опустился на 14-е место.

Известно, что своего первого ребенка Евгения рожала в частной клинике Portland Hospital.