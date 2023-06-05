Племянница короля Великобритании принцесса Евгения родила второго сына. Его назвали Эрнест Джордж Ронни
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Племянница короля Карла III принцесса Евгения родила второго ребенка - мальчика, которого назвали Эрнест Джордж Ронни. Он появился на свет 30 мая.
Евгения замужем за Джеком Бруксбэнком, у них уже есть сын Август, который родился в 2021 году. О рождении ребенка пара объявила в Инстаграме. Евгения поделилась фотографией спящего Эрнеста в вязаной сине-белой шапочке.
Евгения сказала, что малыша назвали в честь "его пра-пра-прадеда Джорджа, его дедушки Джорджа и моего дедушки Рональда".
Пра-пра-прадедом мальчика был король Георг V, у которого одним из средних имен было Эрнест. Оно и досталось новорожденному.
32-летняя Евгения - дочь герцога Йоркского Эндрю, среднего сына королевы, и Сары (Ферги), герцогини Йоркской, и внучка покойной королевы.
Новый член королевской семьи Эрнест Бруксбэнк теперь занимает 13-е место в очереди на престол, а герцог Эдинбургский в результате его появления на свет опустился на 14-е место.
Известно, что своего первого ребенка Евгения рожала в частной клинике Portland Hospital.
На публике принцесса последний раз показывалась 6 мая на коронации короля.