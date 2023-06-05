Суд ЕС признал судебную реформу в Польше нарушением законов Евросоюза

10 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Протест оппозиции в Варшаве, 4 июня 2023 г.

Серия судебных реформ в Польше нарушает законодательство ЕС. Такое решение вынес Европейский суд в Люксембурге - высшая судебная инстанция в Евросоюзе.

Европейский суд раскритиковал несколько аспектов реформ 2019 года, в том числе создание дисциплинарной палаты для судей.

Судьи заявили, что верховенство закона является частью самой сути ЕС и может быть подорвано этими законами.

В ответ на это решение министр юстиции Польши Збигнев Зёбро заявил, что Европейский суд коррумпирован.

По его словам, это решение "было написано не судьями, а политиками, поскольку оно представляет собой явное нарушение европейских договоров".

В понедельник Европейский суд подтвердил, что дисциплинарная палата для судей, созданная в рамках реформ, не является в достаточной мере беспристрастной.

Суд также подверг критике решение Польши обнародовать информацию о членстве судей в благотворительных организациях или политических партиях, что, по его словам, нарушает их приватность и "может подвергнуть судей риску неоправданной стигматизации".

Судьи также подтвердили принцип, согласно которому государства-члены ЕС не могут игнорировать его постановления.

Новые штрафы?

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В 2021 году Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, наложила ежедневные штрафы в размере 1 миллион евро в день на Польшу за то, что она не приостановила работу новой дисциплинарной палаты Верховного суда.

Ее критики утверждали, что она использовалась для наказания судей, критиковавших изменения, вносимые правительством, в судебную систему.

В суд Европейская комиссия обратилась в начале этого года.

Действия, предпринятые в понедельник, означают, что Польша может вновь попасть под штрафы ЕС, если она откажется пересмотреть элементы своей судебной реформы.

Решение было принято на следующий день после того, как в Варшаве и других городах прошли марши протеста.

Оппозиция заявляет, что демократические нормы, включая верховенство закона, размываются правым правительством.