Суд ЕС признал судебную реформу в Польше нарушением законов Евросоюза
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Серия судебных реформ в Польше нарушает законодательство ЕС. Такое решение вынес Европейский суд в Люксембурге - высшая судебная инстанция в Евросоюзе.
Европейский суд раскритиковал несколько аспектов реформ 2019 года, в том числе создание дисциплинарной палаты для судей.
Судьи заявили, что верховенство закона является частью самой сути ЕС и может быть подорвано этими законами.
В ответ на это решение министр юстиции Польши Збигнев Зёбро заявил, что Европейский суд коррумпирован.
По его словам, это решение "было написано не судьями, а политиками, поскольку оно представляет собой явное нарушение европейских договоров".
В понедельник Европейский суд подтвердил, что дисциплинарная палата для судей, созданная в рамках реформ, не является в достаточной мере беспристрастной.
Суд также подверг критике решение Польши обнародовать информацию о членстве судей в благотворительных организациях или политических партиях, что, по его словам, нарушает их приватность и "может подвергнуть судей риску неоправданной стигматизации".
Судьи также подтвердили принцип, согласно которому государства-члены ЕС не могут игнорировать его постановления.
Новые штрафы?
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Конец истории Подкаст
В 2021 году Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, наложила ежедневные штрафы в размере 1 миллион евро в день на Польшу за то, что она не приостановила работу новой дисциплинарной палаты Верховного суда.
Ее критики утверждали, что она использовалась для наказания судей, критиковавших изменения, вносимые правительством, в судебную систему.
В суд Европейская комиссия обратилась в начале этого года.
Действия, предпринятые в понедельник, означают, что Польша может вновь попасть под штрафы ЕС, если она откажется пересмотреть элементы своей судебной реформы.
Решение было принято на следующий день после того, как в Варшаве и других городах прошли марши протеста.
Оппозиция заявляет, что демократические нормы, включая верховенство закона, размываются правым правительством.
А на прошлой неделе ЕС пригрозил принять меры против Польши после того, как депутаты утвердили новую комиссию, которая может запретить людям занимать государственные должности за связи с Россией.