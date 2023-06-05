Экс-агент ФБР Роберт Ханссен, осужденный пожизненно в США за шпионаж в пользу России, найден мертвым в тюрьме

36 минут назад

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Автор фото, FBI

Роберт Ханссен, сознавшийся в работе на советского и российскую разведку бывший контрразведчик ФБР, найден мертвым в тюрьме самого строгого режима во Флоренсе (штат Колорадо), где он отбывал пожизненное заключение, сообщают CBS и New York Times.

Роберт Ханссен, приговоренный в 2002 году, занимался контрразведкой и, как считается, стал самым опасным из российских агентов, внедренных в ФБР в истории бюро по масштабу нанесенного ущерба.

79-летнего Ханссена нашли без признаков жизни в тюрьме ADX Florence , где он отбывал наказание с 2002 года.