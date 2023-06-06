Apple представила новые очки смешанной реальности. В них соединятся виртуальный и реальный миры
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Компания Apple представила новые очки дополненной (или смешанной) реальности Apple Vision Pro. Это первый крупный гаджет, выпущенный техногигантом почти за десятилетие, и рынок ожидал его с большим нетерпением.
По словам генерального директора Apple Тима Кука, новая гарнитура "безупречно сочетает в себе реальный мир и виртуальный мир".
Продукт был представлен на ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference-2023.
Помимо очков Apple также предложила обновления для MacBook Air и анонсировала новую операционную систему iOS 17.
Лыжные очки
Apple Vision Pro не похожи на аналогичные гаджеты виртуальной реальности и скорее напоминают пару лыжных очков.
Они рассчитаны на два часа автономной работы.
В описании принципа работы своего нового устройства Apple использует слова "дополненная" или "смешанная" реальность.
Она накладывает виртуальные объекты на окружающий нас мир, позволяя нам соединять реальность вокруг нас с виртуальной.
Пользователи могут получать доступ к различным приложениям, смотреть фильмы и составлять документы в виртуальном пространстве.
В ходе презентации Тим Кук объяснил, что новое устройство позволит пользователям "видеть, слышать и взаимодействовать с цифровым контентом так же, как будто это происходит в вашем физическом пространстве".
Управляются очки с помощью рук, а также голосом и глазами.
Дороговизна, недостатки, конкуренция
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эпизоды
Конец истории Подкаст
Первую партию Apple Vision Pro планируется выпустить в США в начале следующего года.
Однако у экспертов есть сомнения, что подобный продукт может заинтересовать широкий рынок.
Вероятно, поэтому во время доклада представителей Apple на Worldwide Developers Conference-2023 акции компании немного упали в цене.
Многих смущает заявленная стоимость Apple Vision Pro. Пара очков обойдется покупателю в 3499 долларов - это значительно выше, чем у похожих продуктов, представленных в настоящее время на рынке.
Старший редактор профильного издания MacRumors Хартли Чарльтон не уверен, что новинка с легкостью завоюет широкую публику.
"Поначалу продукт не понравится массовому потребителю из-за его чрезвычайно высокой цены и непосредственных недостатков, присущих устройствам первого поколения. Одно из них - отдельный проводной аккумулятор", - считает Чарльтон.
Однако, напомнил он, многие продукты Apple по началу воспринимались скептически, и у компании накопился большой опыт в преодолении этого барьера.
Презентация Apple прошла через неделю после того, как Meta и Lenovo объявили о создании новых версий своих существующих гарнитур виртуальной реальности, которые, однако, пока не могут накладывать объекты на изображение реального мира.
Meta вложила значительные средства в разработки смешанной реальности, но сейчас этот сектор испытывает трудности.
По данным International Data Corporation, в прошлом году мировые продажи на рынке гаджетов виртуальной реальности упали на 54%.
"За последние несколько лет общее пространство AR/VR было немного перегружено метавселенной и подобными штуками, - считает эксперт Forrester Research Томас Хассон. - Поэтому я думаю, что [принятие публикой нового продукта Apple] займет немного больше времени".
iOS 17
Помимо Vision Pro, Apple также представила iOS17 - последнюю версию операционной системы iPhone.
Обновления включают в себя возможность персонализировать экран устройства под запросы пользователей, расшифровку голосовых сообщений в текстовый формат с помощью приложения iMessage и многое другое.
Особенно выделяются две новые функции: NameDrop, с помощью которой можно будет обмениваться фотографиями, видео и контактами, просто соприкоснувшись устройствами, и Check-In - автоматическое уведомление выбранного пользователем круга лиц о том, что он вернулся или не вернулся домой в установленное время.
Новая операционная система будет доступна осенью 2023 года.