"Кровавые руки прессы". Принц Гарри дает показания в суде Лондона, обвиняя газеты в прослушивании

час назад

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Автор фото, Karwai Tang Подпись к фото, Принц Гарри прибыл к зданию Высокого суда Лондона

Во вторник принц Гарри дает показания в Высоком суде Лондона в рамках инициированного им процесса против медиа-холдинга Mirror Group Newspapers (MGN). Принц Гарри обвиняет журналистов во вторжении в его частную жизнь.

Гарри - первый с XIX века высокопоставленный представитель британской королевской семьи, который выступает в суде в качестве свидетеля. Около 200 лет в королевских кругах Великобритании действует негласное табу на участие высоких особ в судебных разбирательствах.

Как пишет из зала суда корреспондент Би-би-си Шон Кохлан, монархия веками придерживается правила "мало говорить и еще меньше отвечать на вопросы".

Участие принца Гарри в процессе не просто как истца, а в качестве свидетеля, без преувеличения - событие исторического масштаба. Он очень рискует, считают эксперты, потому что в суде никто не будет считаться с его титулом и происхождением.

Судебный процесс проходит в открытом режиме, ему задают неудобные для него вопросы, на которые приходится отвечать.

Официально слушания начались накануне с того, что адвокаты истца и ответчика изложили суду суть иска.

Во вторник принц Гарри подвергся перекрестному допросу. Но, как дает понять его окружение, он пошел на этот риск ради того, что считает одним из главных дел своей жизни - призвать прессу к ответу за вторжение в его жизнь.

Королевская семья никак не комментирует участие Гарри в процессе. Принц больше не выполняет официальных обязанностей, связанных с его титулом, и живет в Калифорнии.

В чем суть иска

Принц Гарри и еще три человека (их имена не называются) подали в суд на издателя газет холдинга MGN, утверждая, что информация для статей о них собиралась незаконным образом.

Автор фото, Max Mumby/Indigo Подпись к фото, Принц Гарри утверждает, что пресса всегда пыталась разрушить его романтические отношения. На фото: Гарри с подругой Челси Дейви в 2006 году

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По версии обвинения, журналисты таблоидов Daily Mirror, Sunday Mirror и The People воспользовались слабыми местами в системе безопасности, чтобы получить доступ к голосовой почте истцов и прослушать сообщения, оставленные их друзьями и членами семей.

В случае принца Гарри речь идет об информации, появившейся в публикациях о его отношениях с бывшей девушкой Челси Дэйви и о предполагаемой ссоре с братом - принцем Уильямом.

В MGN ранее признали, что в 2004 году холдинг попросил частного детектива добыть информацию о принце Гарри, и это было сделано с помощью взлома его телефона. Однако в работе над статьями, указанными в иске, ничего подобного не происходило, подчеркнул адвокат ответчика Эндрю Грин.

За эпизод 2004 года он принес принцу извинения от имени своего клиента в самом начале допроса принца Гарри.

Этот процесс может послужить важным прецедентом. Если Гарри и другие истцы выиграют, в дальнейшем судьи будут опираться на него при разрешении тяжб между знаменитостями и прессой.

Адвокат ответчика - "зверь в зале суда"

Как говорят многие британские юристы, истцам очень не повезло со стороной защиты. Адвокат MGN Эндрю Грин - обладатель многочисленных юридических наград, в прошлом он выигрывал множество громких дел.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Принц Гарри в зале суда. Он отвечал на вопросы Эндрю Грина (на рисунке справа)

"Бескомпромиссный и безжалостный. Он особенно хорош в хлестких перекрестных допросах, и способен прижать к ногтю непослушных судей", - говорят о нем коллеги. "Зверь в зале суда" - так еще называют его в юридических кругах.

Корреспондент Би-би-си Шон Кохлан сообщает из зала суда, что Грин сразу взялся за дело. По словам Кохлана, адвокат пригвоздил принца Гарри серией вполне конкретных вопросов по существу иска, но истец не смог внятно ответить почти ни на один из них, отбиваясь от Грина общими фразами о методах работы прессы.

Что говорят стороны

Адвокат принца Гарри Дэвид Шерборн строит свою линию обвинения на том, что принц со школьных лет подвергался незаконным методам вторжения прессы в его жизнь. Это включало сбор информации о нем неправомерными способами, в частности, прослушкой его телефона.

Подобные методы "опутывают как паутиной" принца Гарри и в его взрослой жизни, заявил адвокат.

Адвокат MGN Эндрю Грин заявляет, что не существует никаких доказательств того, что телефон принца Гарри когда-либо прослушивался.

По его словам, ни один из журналистов, заявлявших в разное время, что принца Гарри прослушивают, не представил этому подтверждений. Все они уверяли, что это делают не они сами, а какие-то третьи силы, так и оставшиеся весьма эфемерными.

Эти заявления сторон прозвучали в первый день слушаний, в понедельник, однако тогда принц Гарри в суд не явился. Защитник MGN в ответ на это сказал, что истец просто тратит время суда зря. Судья признал, что был несколько удивлен, узнав, что принца Гарри не будет на открытии процесса.

"Жертва прессы с рождения"

Свое исковое заявление принц Гарри начинает с объяснения причин своего переезда из Британии в США вместе с женой Меган Маркл и сыном.

"В значительной степени [это произошло] из-за постоянного вторжения в нашу частную жизнь, разжигания ненависти и преследований со стороны бульварной прессы, что оказало разрушительное воздействие на наше психическое здоровье и благополучие. Мы также были очень обеспокоены нашей безопасностью и безопасностью нашего сына", - говорится в заявлении.

Автор фото, Chris Jackson Подпись к фото, Принц Гарри и Меган Маркл утверждали, что переезжают в США ради тихого образа жизни вдали от объективов папарацци, но в последние годы они все время дают скандальные интервью, иницируют судебные процессы, а Гарри опубликовал свои мемуары с обвинениями в адрес своей семьи

В своих свидетельских показаниях принц рассказал, с какими публикациями в прессе и стереотипами в свой адрес столкнулся еще в детстве. "Я испытал враждебность прессы с момента рождения", - заявил Гарри.

По его словам, пресса фактически вынуждала его совершать ошибки, которые потом позволяли репортерам писать еще более интересные для аудитории статьи.

Гарри также винит прессу в крушении его отношений с девушками на разных этапах жизни.

В его исковом заявлении говорится, что как только журналисты узнавали о его новой подруге, они делали все возможное, чтобы разлучить их.

По его словам, журналисты искажали факты и вытаскивали наружу глубоко личные моменты - и продолжают делать это по сей день в его отношениях с Меган, несмотря на то, что они женаты.

Гарри заявил, что пришел в зал суда, чтобы положить конец безумию прессы.

Трагическая история

Отношения принца Гарри с прессой, и особенно с папарацци, тесно связаны с трагической историей смерти его матери - принцессы Дианы. Она погибла в автомобильной аварии в 1997 году в Париже, и, как принято считать, водитель не справился с управлением, пытаясь уйти от погони фотографов.

Этот эпизод наряду с прочими также лег в основу линии обвинения. "Сколько еще крови окажется на руках, которыми они пишут свои статьи, прежде чем этому безумию будет положен конец?" - заявил принц в суде.

Он не назвал ни одного конкретного имени журналиста, заявив, что имеет в виду всех "виновных в причинении боли".

В среду суд продолжит заслушивать показания принца Гарри.

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