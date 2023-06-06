"Восприняла приговор с улыбкой". Экстрадированную из России Яну Пинчук приговорили в Беларуси к 12 годам колонии

час назад

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Автор фото, Konstantin Lenkov/ZAKS.ru

Суд в Беларуси приговорил к 12 годам лишения свободы за участие в создании оппозиционных телеграм-каналов Яну Пинчук. В сентябре ее экстрадировали из России в Беларусь, несмотря на запрет Комитета по правам человека ООН. На родине ее обвинили по пяти статьям УК Беларуси, две из которых не были указаны в запросе о выдаче, что по международным и российским правилами экстрадиции запрещено.

Приговор Яне Пинчук огласил 6 июня Минский городской суд. Девушку судили за участие в создании телеграм-каналов "Витебск-97%", "Орша-97%", и "Новополоцк и Полоцк 97%". Белорусский суд признал их экстремистскими. Пинчук приговорили к 12 годам лишения свободы, кроме того, она должна уплатить 3700 белорусских рублей (102 тысячи российских рублей или 1,12 тыс. евро по курсу Центробанка Беларуси), рассказал Би-би-си ее муж Никита Сафронов.

Суд над 25-летней Яной Пинчук проходил с 10 апреля в закрытом режиме - ее обвинили в преступлениях по пяти "экстремистским" и "террористическим" статьям, в том числе в создании экстремистского формирования, "призывах к действиям против национальной безопасности, разжигании социальной вражды и розни, организации массовых беспорядков и создании организации для осуществления террористической деятельности". Следствие указывало, что она занималась "дискредитацией власти в Интернете". Ей грозило до 19 лет лишения свободы.

Связаться с белорусским адвокатом Яны Пинчук ее мужу в день вынесения приговора не удалось. Но знакомая Яны Пинчук, которая пришла поддержать девушку в суд на оглашение приговора (оно было открытым), сказала Сафронову, что Пинчук, как следует из текста приговора, признала вину по всем статьям, кроме статьи о создании террористической организации.

"Ее, как и статьи о массовых беспорядках, не было в запросе о выдаче. Белорусская сторона не имела права их добавлять и нарушила свои же письменные гарантии, которые обязалась выполнять перед Россией в случае экстрадиции Яны", - считает Сафронов.

Яна Пинчук вышла замуж за петербуржца Никиту Сафронова, когда ожидала решения об экстрадиции в петербургском СИЗО. После ее экстрадиции он покинул Россию. Сафронов рассказал Би-би-си, что письма от Яны приходили почти без проблем, но дольше чем в России, так как электронного сервиса в Беларуси нет.

"Условия и состояние Яны, насколько это возможно, удовлетворительные, перед судами она очень нервничала, что ей аж прописывали успокоительные, - рассказал Би-би-си ее муж. - Яна восприняла приговор с улыбкой на лице, иллюзии о мягком сроке у нее не было".

В письмах из СИЗО, по его словам, Яна писала о том, как сильно устала и что держится из последних сил. "Мы мало обсуждаем СИЗО и ее дело. Переписка в основном о чем-то личном - если можно это так назвать, когда письма проходят через цензора. Яна всем своим видом и словами показывает, что ее не сломать и что она пройдет все сложности с высоко поднятой головой", - говорит ее муж.

Две статьи, которых не было в запросе о выдаче

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Яну Пинчук экстрадировали из России в сентябре. Ее задержали в ноябре 2021 года в Петербурге по запросу генпрокуратуры Беларуси о выдаче девушки. В 2022 году российская прокуратура согласилась ее выдать, но в связи с обвинениями только по трем уголовным статьям - в "создании экстремистского формирования" (361-1), "призывах к действиям против национальной безопасности" (361) и "разжигании социальной вражды и розни" (130).

По менее тяжким статьям, которые на тот момент касались эпизодов распространения персональных данных и клеветы на майора милиции, российская прокуратура выдать Пинчук отказалась: в одном эпизоде не нашлось необходимых по российскому УК признаков преступления, другой предусматривал наказание без лишения свободы - что исключает выдачу.

Решение об экстрадиции Пинчук после его обжалования в российских судах вступило в силу летом прошлого года. Еще до его исполнения стало известно, что на родине силовики добавили в ее дело еще две не указанные в запросе тяжелые статьи: Пинчук дополнительно обвинили в "организации массовых беспорядков" (293) - эту статью в Беларуси называют "протестной", и в "создании организации для осуществления террористической деятельности либо руководстве такой организацией, ее частью или структурными подразделениями" (ч.1 ст. 290-4).

По международным правилам экстрадиции, закрепленным также в российском уголовно-правовом кодексе, выдать человека, находящегося в России, можно только при условии, что иностранное государство (в данном случае Беларусь) гарантирует, что в случае экстрадиции этот человек "будет преследоваться только за преступление, которое указано в запросе" о его выдаче. Это означало, что судить в Беларуси Пинчук должны были только по трем статьям.

Но судили ее в итоге по пяти.

Экстрадиция вопреки запрету комитета ООН

Другим нарушением прав Пинчук, связанным с делом о ее экстрадиции, было игнорирование российскими властями решения Комитета по правам человека ООН, которое Россия обязана исполнять.

Комитет ООН экстренно вмешался в дело Пинчук по ее жалобе накануне рассмотрения дела о ее экстрадиции апелляционным судом в Петербурге. Комитет признал обоснованными риски, грозившие Пинчук на родине. В ООН предложили России приостановить выдачу до рассмотрения комитетом ее жалобы по существу и обеспечить на это время защиту ее жизни и неприкосновенности. Это был первый случай вмешательства структуры ООН в дела об экстрадиции из России белорусских оппозиционеров, писала тогда Би-би-си.

До дела Пинчук правозащитникам удавалось приостанавливать выдачу с помощью Европейского суда по правам человека - но российские власти отказались от исполнения его решений после исключения России из Совета Европы.

После того как апелляционный суд проигнорировал доводы Комитета по правам человека ООН, защита Пинчук подала жалобу в Конституционный суд России, который ранее указывал, что Россия признает компетенцию Комитета ООН и не вправе игнорировать его позицию даже при отсутствии соответствующей прямой нормы в российском уголовно-процессуальном кодексе.

Защитники Пинчук просили Конституционный суд признать неконституционными нормы российских законов, не позволяющих приостановить экстрадицию на основании решения Комитета ООН, и направить дело Пинчук на пересмотр. Но КС ее жалобу рассматривать отказался.

Комитет по правам человека ООН также предлагал России обеспечить Пинчук доступ к процедурам предоставления временного убежища, о котором она просила. Но российские власти ей в этом отказали.

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