Подрыв дамбы на Днепре. Как и зачем это сделали по приказу Кремля 82 года назад

44 минуты назад

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Автор фото, Memorua.org Подпись к фото, Отступая, советские войска взорвали часть плотины ДнепроГЭС. Это привело к тысячам жертв среди гражданских и военных

Украина называет подрыв дамбы Каховской ГЭС одной из величайших техногенных катастроф и обвиняет в этом Россию. По утверждению Киева, российские войска давно заминировали дамбу и в ночь на 6 июня взорвали заложенную ранее взрывчатку.

Россия сначала отрицала какие-либо происшествия на Каховской ГЭС, после чего обвинила в разрушении дамбы Украину, якобы обстрелявшую ГЭС ракетами "Ольха".

Эксперты еще раньше указывали, что дамбы на Днепре строились в советские времена с расчетом на ракетные удары.

А зафиксированные на видео повреждения указывают, что взрыв произвели, заложив большое количество мощной взрывчатки изнутри сооружений станции, в частности в машинном зале.

Подобное уже было в истории на Днепре - во время Второй мировой. Плотина ДнепроГЭСа тогда была намного больше нынешней Каховской.

Чтобы предотвратить наступление немецких войск, советские спецслужбы заложили взрывчатку и взорвали в Запорожье самую большую к тому времени дамбу Европы. Тогда погибли тысячи человек.

Автор фото, Офіс президента Подпись к фото, Вода хлынула со взорванной плотины Каховской ГЭС

Руководство СССР долго обвиняло в подрыве немцев. Которые, к слову, когда отступали из Украины в 1943 году, тоже взорвали дамбу, хотя и не столь масштабно. Многие детали подрыва 1941 и 2023 годов выглядят схоже.

Как взрывали ДнепроГЭС

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В августе 1941 года советская армия отступала под натиском немецких войск. Командование Красной армии решило взорвать мосты в Запорожье и дамбу ГЭС (которая была еще и мостом), чтобы помешать врагу переправиться на левый берег Днепра.

Однако подрыв совершили так стремительно, что ни военных, ни гражданских об этом не предупредили. По данным историков, погибли тысячи людей, которых смыло огромной волной.

В 2011 году украинские документалисты выпустили фильм "Уровень секретности", в котором впервые пролили свет на трагедию в Запорожье. Впоследствии в многочисленных исследованиях, мемуарах и документах появились новые подробности той трагедии.

Во времена СССР официально считалось, что ДнепроГЭС взорвали немцы. Советская пропаганда сообщала именно такую версию.

В августе 1941 года немцы подошли к Запорожью. Утром 18 августа немецкие войска уже были у города, но штурма станции или попытки атаковать переправу еще не было. Дамба была под советским контролем.

Отступление советских войск прогнозировали, потому как утверждают документалисты, вариант подрыва предусмотрели заранее. Историки считают, что взорвать станцию и мост решила ставка Верховного главнокомандования СССР. Станцию полностью заминировали еще в начале августа.

Подрывом, судя по всему, занималось НКВД. Об операции знал ограниченный круг лиц.

"Взрыв должен быть организован таким образом, чтобы не только помешать врагу перебраться на другой берег, но и уничтожить как можно больше его техники и живой силы", - цитируют в фильме мемуары заместителя председателя Совнаркома СССР Михаила Первухина.

Взорвать ДнепроГЭС поручили саперу, инженер-полковнику Борису Эпову и подполковнику Алексею Петровскому. Они подчинялись непосредственно Cтавке Верховного главнокомандования в Кремле.

Автор фото, Енергоатом Подпись к фото, Каховская ГЭС после взрыва

Согласно существующим документам, 18 августа около 20:15 прогремел взрыв. В стене плотины образовалась брешь длиной около 165 метров (из общей длины в 600 метров). Разрушения оказались более крупными, чем планировалось.

"Мы были в Запорожье, когда вдруг земля зашаталась под ногами. Взрыв огромной силы встряхнул воздух", - вспоминал в мемуарах командующий южным фронтом Иван Тюленев.

В результате прорыва, как указывают историки, образовалась многометровая волна (от 5 до 30 метров высотой, при этом общая высота плотины составляла 60 метров), которая ринулась уничтожать все на своем пути.

Ниже по течению от станции находились тысячи людей - жители прибрежных сел, беженцы, которые готовились переправиться на левый берег, и отступающие войска.

Есть многочисленные свидетельства, что погибло много советских военных, которые базировались на острове Хортица.

Автор фото, Memorua.org Подпись к фото, Прорыв ДнепроГЭС, вид сверху

Очевидец Алексей Доценко в 2011 году вспоминал, что вода появилась неожиданно, а уже была почти ночь. "Разливаться начала вода, а куда деваться? Кто-то на древесину вылез, спасались как могли, но спастись было практически невозможно", - вспоминает он.

"Всю ночь крики, спасайте, коровы плыли и ревели, а люди по деревьям лазили. Спасать людей было некому. Мощь воды задавила все на свете. Снесло все на берегу", - вспоминал Доценко.

Почему же взрыв был столь неожиданно мощным?

Историк Валерий Мороко настаивает, что ошиблись с количеством взрывчатки. "Заложили 20 тонн тола, считали, что разрыв будет невелик, метров 35 (а получилось 165) при общей длине 600 метров. Если бы так произошло, то потери были бы меньше, просчитались", - считает он.

В своих мемуарах заместитель председателя совнаркома СССР Михаил Первухин вспоминает:

"Ночью был в ЦК и доложил Сталину, что дамбу ДнепроГЭС взорвали. Он ответил, что правильно сделали, потому что остановили продвижение немцев на этом участке фронта".

Дальнейшие события показывают, что столь мощный взрыв стал шоком для военных. Сначала даже арестовали саперов, думали о диверсии.

В фильме "Уровень секретности" цитируется телеграмма начальника политуправления южного фронта Мамонова на имя руководителя госполитуправления Красной армии Мехлиса.

Подполковник Петровский - начальник отдела инженерного управления штаба фронта и подполковник Эпов, представитель генштаба, не проинформировали военный совет фронта и взорвали дамбу и мост. Подрыв ДнепроГЭС поставил в сложную ситуацию около 3 тысяч человек, находившихся в это время на Хортице. Виновники взрыва были арестованы, их судит военный трибунал", - говорится в документе.

Автор фото, https://t.me/RKUkraine/3035

Разбирательство длилось несколько дней. Но, как говорят историки, из Москвы поступил приказ уволить саперов, их отправили в столицу. До сих пор спорят, была ли такая необходимость быстро взрывать мост.

Валерий Мороко считает, что нет. Было время на эвакуацию и переправку отступавших войск.

Историк Виктор Король назвал решение о таком подрыве преступным, ведь об этом никого не предупредили. Он настаивает, что военным оно не очень помогло.

Что известно о погибших

Во многих источниках обнаруживаются большие данные о большом числе погибших. В документальном фильме речь идет о 100 тыс. мирных жителей и 20 тыс. советских военных.

Остальные историки говорят о 80 тысячах. Однако есть и те, кто подвергает сомнению такие потери.

Запорожский историк Владимир Лиников в интервью "Радио Свободе" уверял, что цифра в 3 тысячи жертв "ближайшая к правде".

По его словам, в марте 1942 года в "Берлинской иллюстрированной газете" речь шла именно о 3 тысячах жертв.

"Мы никогда не узнаем точного количества жертв, потому что на тот момент их никто не подсчитывал. Однако наверняка можно сказать, что данные о 80 тысячах или 100 тысячах погибших - это абсолютные выдумки", - считает Лиников.

А вот в чем точно сходятся все исследователи этой темы - от подрыва практически не пострадали немецкие войска, которые были вдали от Днепра. Они потерь не понесли.

Немецкая армия заняла Запорожье через полтора месяца. В феврале 1942 года немцы зарыли брешь в дамбе и установили новые турбины. Впоследствии они возобновили работу ДнепроГЭС.

А в 1943 году уже сами немцы взорвали ГЭС, чтобы остановить контрнаступление советских войск.

Осенью-зимой 1943 года немцы постепенно разрушали часть мостового перехода. В частности, для того, чтобы водой снести понтонные переправы Красной армии, которые построили ниже по реке для форсирования.

Как указывает историк Владимир Лиников, подрыв ДнепроГЭС немцами в силу разных обстоятельств оказался намного менее масштабным, чем советский.

После всех этих повреждений работу станции возобновили только в 1947-50 годах. Тогда она была единственной на Днепре. Остальные ГЭС днепровского каскада построили позже.