Фото: эвакуация из затопленных районов Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС
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Жители Херсонской области - на оккупированном левом и подконтрольном Украине правом берегах Днепра - вынуждены покидать свои дома из-за затопления. В ночь на вторник произошло разрушение верхней части плотины гидроэлектростанции в оккупированной российскими властями Новой Каховке в Херсонской области, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды.
Власти подконтрольной Украине части Херсонской области сообщили, что на правобережье затоплено более 1900 домов, эвакуированы более 2 тысяч человек.
Представители оккупационных властей заявили, что эвакуировано более 1,2 тысячи жителей прибрежных населенных пунктов Херсонской области.
В результате обрушения ГЭС массивы воды пошли вниз по Днепру, и в области затопления оказалось около 30 населенных пунктов по обоим берегам реки, контролируемым как Украиной, так и российской армией.
В ходе эвакуации люди пытаются вывезти и своих домашних животных. Относительно судьбы обитателей Каховского зоопарка поступает противоречивая информация: владелица зоопарка говорит, что многие из них утонули; оккупационные власти отрицают гибель животных.
Украинские власти сообщили, что уровень воды достиг пика в 17 населенных пунктах с совокупным населением в 16 тысяч человек.
Волонтеры предупреждают, что жертвами затопления могут стать больные и пожилые люди, у которых нет возможности самостоятельно эвакуироваться.
"Желающих выехать нет"
Назначенная Россией администрация Херсонской области запустила чат-бот, где можно сообщить о том, что человеку нужна помощь.
Левый берег лежит гораздо ниже, поэтому от затопления он должен был пострадать больше. Однако власти оккупированных регионов и СМИ сообщают, что люди не хотят эвакуироваться. Например, агентство ТАСС утверждает, что жители оккупированной Новой Каховки отказываются от эвакуации, надеясь на скорое отступление воды. В частности, корреспондент агентства передает, что автобус для эвакуации стоял у городской больницы, но желающих выехать, несмотря на подтопление, не было.
"Из взрослых жителей мало кто проявляет желание эвакуироваться. Люди хотят дождаться, пока вода сойдёт, и дальше работать на своей земле", - утверждал накануне вечером назначенный Россией врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Украинские же чиновники утверждают, что местных жителей просто не хотят эвакуировать. "Люди с ночи сидят на крышах. Просят о помощи. Около сотни людей сейчас в ловушке. Их не эвакуируют. Россияне не собираются их вывозить", - заявил журналистам BBC News Украина законный мэр села Алешки Евгений Рыщук.
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