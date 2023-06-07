Фото: эвакуация из затопленных районов Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Жители Херсонской области - на оккупированном левом и подконтрольном Украине правом берегах Днепра - вынуждены покидать свои дома из-за затопления. В ночь на вторник произошло разрушение верхней части плотины гидроэлектростанции в оккупированной российскими властями Новой Каховке в Херсонской области, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды.

Власти подконтрольной Украине части Херсонской области сообщили, что на правобережье затоплено более 1900 домов, эвакуированы более 2 тысяч человек.

Представители оккупационных властей заявили, что эвакуировано более 1,2 тысячи жителей прибрежных населенных пунктов Херсонской области.

Автор фото, Getty Images

В результате обрушения ГЭС массивы воды пошли вниз по Днепру, и в области затопления оказалось около 30 населенных пунктов по обоим берегам реки, контролируемым как Украиной, так и российской армией.

В ходе эвакуации люди пытаются вывезти и своих домашних животных. Относительно судьбы обитателей Каховского зоопарка поступает противоречивая информация: владелица зоопарка говорит, что многие из них утонули; оккупационные власти отрицают гибель животных.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock

Украинские власти сообщили, что уровень воды достиг пика в 17 населенных пунктах с совокупным населением в 16 тысяч человек.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Getty Images

Волонтеры предупреждают, что жертвами затопления могут стать больные и пожилые люди, у которых нет возможности самостоятельно эвакуироваться.

Автор фото, Reuters

"Желающих выехать нет"

Назначенная Россией администрация Херсонской области запустила чат-бот, где можно сообщить о том, что человеку нужна помощь.

Автор фото, Alexei Konovalov/TASS

Левый берег лежит гораздо ниже, поэтому от затопления он должен был пострадать больше. Однако власти оккупированных регионов и СМИ сообщают, что люди не хотят эвакуироваться. Например, агентство ТАСС утверждает, что жители оккупированной Новой Каховки отказываются от эвакуации, надеясь на скорое отступление воды. В частности, корреспондент агентства передает, что автобус для эвакуации стоял у городской больницы, но желающих выехать, несмотря на подтопление, не было.

"Из взрослых жителей мало кто проявляет желание эвакуироваться. Люди хотят дождаться, пока вода сойдёт, и дальше работать на своей земле", - утверждал накануне вечером назначенный Россией врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Украинские же чиновники утверждают, что местных жителей просто не хотят эвакуировать. "Люди с ночи сидят на крышах. Просят о помощи. Около сотни людей сейчас в ловушке. Их не эвакуируют. Россияне не собираются их вывозить", - заявил журналистам BBC News Украина законный мэр села Алешки Евгений Рыщук.