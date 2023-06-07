Месси уходит из ПСЖ в "Интер Майами". Клуб принадлежит Дэвиду Бекхэму

7 июня 2023, 14:09 GMT Обновлено 46 минут назад

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Автор фото, Reuters

Лионель Месси, на прошлой неделе объявивший об уходе из французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", переходит в команду "Интер Майами". Клуб принадлежит группе инвесторов, которую возглавляет британский футболист Дэвид Бекхэм, и выступает в высшей футбольной лиге США и Канады (MLS).

Как сообщил Би-би-си известный испанский футбольный комментатор Гильем Балаг, лидер сборной Аргентины намерен отклонить более выгодное предложение от саудовской команды "Аль-Хилал".

Сделка с американским клубом включает также контракты с такими брендами, как Adidas и Apple.

35-летний Лионель Месси семь раз выигрывал "Золотой мяч", приз лучшему игроку мира, и ожидается, что он получит его снова в этом году после успеха на чемпионате мира, где сборная Аргентины стала чемпионом.

Это первый раз, когда бывшая звезда "Барселоны" будет играть в профессиональном клубе за пределами Европы.

Как сообщается, Лионель Мессии хотел остаться в Европе еще на один сезон, но не получил привлекательных предложений. В результате у него остался выбор между "Интер Майами" и саудовским "Аль-Хилал".

Его сильно склоняли к переезду в Саудовскую Аравию, где он присоединился бы к Криштиану Роналду и Кариму Бензема и зарабатывал бы огромные деньги.

Но в итоге Месси был соблазнен американских клубом "Интер Майами" по целому ряду причин, включая образ жизни в теплой Флориде и сделку с крупными брендами, которая выходит за рамки футбола.

Автор фото, Aurelien Meunier/PSG Подпись к фото, Месси и Бекхэм на тренировке ПСЖ в конце апреля

У Месси уже есть дом в Майами, который он сдает в аренду.