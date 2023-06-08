Правозащитника Олега Орлова из "Мемориала" начали судить за статью о "кровавой войне" в Украине

13 минут назад

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Автор фото, t.me/polniypc Подпись к фото, Олег Орлов (в центре) со своим адвокатом Катериной Тертухиной и лауреатом Нобелевской премии мира журналистом Дмитрием Муратовым (его допустили до участия в процессе в качестве общественного защитника)

Головинский суд Москвы в четверг начал рассмотрение дела Олега Орлова - правозащитника, члена правления общества "Мемориал", ликвидированного судом в конце 2021 года. Ему грозит три года колонии по делу о повторной "дискредитации армии".

Уголовное дело против Орлова завели из-за поста в фейсбуке. На своей странице он разместил перевод своей статьи для французского издания Mediapart - под заголовком "Им хотелось фашизма, они его получили". В тексте шла речь о "кровавой войне, развязанной режимом Путина в Украине".

Орлов подписал статью как сопредседатель совета Центра защиты прав человека "Мемориал" и отметил, что изложил свою личную авторскую позицию.

Уголовная статья о "дискредитации" вменяется только после двух аналогичных нарушений по административной статье в течение года.

Первый раз Орлова оштрафовали за "дискредитацию" 30 марта 2022 года - за плакат размером 40 на 40 см с надписью "Свихнувшийся Путин толкает мир к ядерной войне!" Правозащитник демонстрировал его в общественном месте 20 марта, говорилось в решении Тверского суда.

В мае Тверской суд Москвы снова оштрафовал Орлова по административной статье о "дискредитации" армии за плакат, с которым он вышел к мавзолею Ленина на Красную площадь. Содержание плаката и размер штрафа в опубликованном тексте решения скрыты.

Ровно через год после первого пикета к Орлову и другим сотрудникам "Мемориала" пришли с обысками.

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В октябре 2022 года "Мемориал" стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. Отчасти поэтому за делом Орлова пристально следят международные организации.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович накануне назвала суд над правозащитником пародией на правосудие, демонстрирующей пренебрежение самыми элементарными правами человека".

В защиту Орлова выступил и американский и французский писатель, автор романа "Благоволительницы" Джонатан Литтелл.

"Такие люди, как Орлов, Навальный и другие, питающие к родине глубокую любовь, неотделимую от чувства справедливости, борются за ту страну, какой она должна быть, а не за ту, какая она есть сейчас. Они сознают, что дело их, россиян, а не кого-то еще - изменить свою страну, трансформировать ее, очистить от фашистского вируса, чтобы сделать свободной и демократической", - говорится в статье Литтелла на "Медузе" (внесена в реестр "иноагентов" и нежелательных организаций).

В прошлом месяце освобождения Орлова потребовали в правозащитной организации Human Rights Watch. "Уголовное дело против Орлова служит недвусмысленной угрозой всему остающемуся в России правозащитному сообществу", - говорилось в заявлении.

Как преследуют "Мемориал"

"Международный Мемориал" занимался расследованием преступлений тоталитарных режимов ХХ века, добивался реабилитации репрессированных и помощи их семьям.

В декабре 2021 года Мосгорсуд ликвидировал "Мемориал" по требованию прокуратуры, которая обвинила организацию в нарушении законодательства об "иностранных агентах" и "оправдании терроризма и экстремизма".

В начале февраля СКР начал проверку "Мемориала" по статье о "реабилитации нацизма". В марте к нескольким сотрудникам "Мемориала", помимо Орлова, пришли с обысками в рамках расследования уголовного дела по той же статье, возбужденном в начале марта.

Реабилитация нацизма, в которой обвиняют "Мемориал", заключается в том, что в их базе репрессированных есть три имени: Петр Долженков, Петр Двойных и Рудольф Наймиллер.

Все трое были осуждены по 58-й статье: той самой, про измену Родине и контрреволюционную деятельность, по которой в советское время посадили миллионы людей. Позже - после смерти Сталина и в перестройку - многие были реабилитированы. Но, как утверждает следствие, именно эти трое были военными преступниками и их включение в базу репрессированных - преступление.

В самом "Мемориале" включение в списки жертв политических репрессий лиц, связанных с нацистами, не отрицали, но утверждали, что это была ошибка, которую, к тому же исправили сами сотрудники общества.

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