Нападение с ножом в парке на востоке Франции: большинство пострадавших - дети

8 июня 2023, 08:56 GMT Обновлено 3 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

По меньшей мере пять человек, в том числе четверо детей, получили ножевые ранения в результате нападения в городе Анси на востоке Франции.

Мужчина, вооруженный ножом, напал на группу детей в возрасте около трех лет в 9:45 утра в парке у городского озера. Дети находились на утренней прогулке вместе с воспитателями.

После нападения на детей мужчина ранил пожилого человека, а при попытке скрыться был сам ранен в ногу и арестован.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что нападавшего арестовали благодаря быстрой реакции сил безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "абсолютной подлостью".

"Дети и один взрослый находятся на грани жизни и смерти. Нация в шоке", - сказал он.

Автор фото, BFMTV

По данным телеканала BFMTV и агентства AFP, которые ссылаются на источники в полиции, мужчина рассказал, что он - сирийский беженец, ищущий убежища во Франции.

Личность нападавшего проверяется и пока не подтверждена. По данным источников, мужчина ранее не попадал в поле зрения французских спецслужб.

На место происшествия выехала премьер-министр Франции Элизабет Борн.