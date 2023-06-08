Мины в потоках воды. После разрушения Каховской ГЭС они угрожают и местным жителям, и спасателям

час назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, До и после разрушения Каховской ГЭС. Спутниковые снимки Херсонской области

Из-за прорыва плотины Каховской ГЭС в потоках воды, затопивших соседние с гидроэлектростанцией районы, плавает множество наземных мин, предупреждают международные организации.

Окрестности плотины, контролирующиеся российскими военными, были сильно заминированы, о чем знали международные специалисты. Теперь же эти мины дрейфуют в воде, что катастрофически сокращает вероятность их обнаружения и обезвреживания, предупреждают Красный Крест и Care International.

Утром в четверг средний уровень затопления в Херсонской области составил 5,61 метра, сообщила Херсонская областная военная администрация.

По ее данным, под водой находится уже 600 квадратных километров Херсонщины, из которых около трети - правобережье, контролируемое Украиной, и две трети - левый берег, временно оккупированный Россией.

Из затопленных сел и Херсона эвакуировали порядка 2000 человек, сообщают украинские власти. Российские государственные СМИ приводят цифру в 4300 эвакуированных из области.

Президент Владимир Зеленский заявил в среду, что сотни тысяч человек по всей Херсонской области остались без питьевой воды.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По словам Зеленского, сотни тысяч человек по всей Херсонской области остались без питьевой воды

Украинская администрация выражает беспокойство в связи с тем, что российские оккупационные власти не помогают жителям левого берега с эвакуацией и питьевой водой и не допускают туда волонтеров, а при попытках людей переправиться с левого берега на правый российские военные обстреливают лодки.

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О том, что в нескольких населенных пунктах на оккупированном Россией левом берегу на крышах и чердаках застряли сотни местных жителей, сообщили несколько российских независимых изданий, ссылаясь на волонтеров и местные онлайн-сообщества.

В утренней сводке разведки Великобритании также говорится, что эвакуацию жителей из затопленных районов усложняют российские обстрелы.

В оккупированных Россией Олешках на левом берегу погибли в результате наводнения по меньшей мере три человека, сообщил избранный мэр города Евгений Рыщук, находящийся на подконтрольной Украине территории. В интервью общественной телерадиокомпании "Суспильне" он сказал, что жертв будет больше.

По данным главы оккупационных властей Новой Каховки, ближайшего населенного пункта к разрушенной плотине, в городе погибли пять человек.

По предварительным данным, все погибшие - пастухи, которые, вероятно, не успели выбраться на более безопасные позиции, пытаясь спасти скот.

Дрейфующие мины

По словам Эрика Толлефсена, главы отдела Красного Креста, специализирующегося на разминировании военных зон, его организация крайне обеспокоена ситуацией с дрейфующими минами. Они представляют собой опасность как для местного населения, так и для тех, кто пытается ему помочь, сказал он информационному агентству AFP.

"Раньше мы знали, где находились опасные объекты. Теперь мы этого не знаем. Все, что нам известно, это то, что они где-то ниже по течению реки", - пояснил Толлефсен.

Ранее с аналогичным предупреждением выступила международная благотворительная организация Care International.

"В районе, где находилась Каховская плотина, было установлено множество мин, которые сейчас плавают в воде и представляют огромную опасность", - заявил в среду руководитель отделения Care International в Украине Фабрис Мартен.

Он также добавил, что разрушение дамбы может привести к катастрофическим последствиям для окружающей среды, подчеркнув, что в Днепр уже вылилось по меньшей мере 150 тонн машинного масла, и есть риск, что туда попадет еще 300 тонн.

Автор фото, Ronald Grant Подпись к фото, Местные жители спасают животных

Об опасностях, связанных с оказавшимися в воде минами, предупредила и Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Южного военного командования Украины.

"Многие наземные мины [в захваченных Россией районах] были сбиты с места и превратились в плавучие мины. Они представляют большую опасность", - сказала она, пояснив, что эти мины могут взорваться, если столкнутся друг с другом или обо что-то ударятся.

Трудности с эвакуацией

Плотина на Каховской ГЭС обрушилась в ночь на вторник. И Украина, и Россия обвиняют друг друга в саботаже Каховской ГЭС. Украина категорически настаивает, что, находясь на оккупированной территории, дамба была заминирована российскими войсками еще год назад. Россия же заявляет, что она прорвалась из-за украинского обстрела.

Прорыв плотины привел к массовой эвакуации населения из-за того, что уровень воды ниже по течению Днепра начал быстро подниматься.

Спасаясь сами, местные жители при этом пытались спасти домашних животных и домашний скот с затопленных территорий.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Со вторника спасатели и волонтеры помогают эвакуировать жителей Херсонщины

Официальные лица говорят, что 30 городов и сел вдоль реки оказались под водой, и почти 2000 домов были затоплены в Херсоне.

Корреспонденты Би-би-си поговорили с женщиной, которая прибыла в Херсон на спасательном катере с оккупированного Россией восточного берега реки. Она рассказала, как быстро ситуация обострилась после того, как она узнала о катастрофе рано утром во вторник.

"Нам удалось собрать вещи, но вода продолжала подниматься. В тот момент я варила гречку, и мои ноги уже были под водой. Затоплять начало очень быстро", - рассказала Би-би-си 40-летняя Катерина Крупич.

"Такое ощущение, что мы прожили целую жизнь всего за один день", - поделилась она.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эта женщина эвакуируется из частично затопленного Херсона

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, украинцы разрабатывают план помощи людям по обе стороны Днепра.

"Мы спасаем всех на правом [подконтрольном Украине] берегу и разрабатываем план помощи людям на [подконтрольном России] левом берегу".

По его словам, из 30 затопленных городов и сел 20 контролируются Украиной, а 10 временно оккупированы Россией.

Клименко также обвинил россиян в том, что они оставили людей на произвол судьбы.

В эфире телеканала "Россия 24" представительница оккупационных властей Херсонской области Алла Бархатнова сообщила, что после прорыва плотины в больницах находится 41 человек.

Официальные лица говорят, что более 40 тыс. человек - 17 тыс. на удерживаемой Украиной территории к западу от Днепра и 25тыс. на оккупированном Россией востоке - должны покинуть территорию.

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