Лондон и Вашингтон пообещали продолжать помогать Украине и подписали Атлантическую декларацию. Что это за договор?

24 минуты назад

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден по результатам свой встречи в Вашингтоне договорились о создании первого в своем роде экономического партнерства под названием Атлантическая декларация.

Это не полноценный договор о свободной торговле между двумя странами, который обещала Консервативная партия в своем предвыборном манифесте накануне всеобщих выборов 2019 года.

Тем не менее, Байден и Сунак договорились о плане действий в рамках нового партнерства, с подробностями которого Даунинг-стрит уже ознакомила Би-би-си. Этот план, в частности, включает следующие важные пункты:

Снижение уязвимости цепочек поставок в области жизненно важных технологий

Поддержка чистых источников энергии с дальним прицелом на полный отказ от вредных выбросов, в том числе новое партнерство с области гражданских ядерных технологий

Создание нового "Информационного моста" между США и Великобританией чтобы облегчить обмен данными между 55 тыс. британских компаний и сертифицированными американскими организациями "без лишней бюрократии"

Проведение уже в этом году в Великобритании Международного саммита по вопросам безопасного применения искусственного интеллекта с целью активизации международных усилий по управлению и контролю за новыми технологиями ИИ

Расширение сотрудничества с целью помешать "враждебным странам" разрабатывать и применять технологии, способные нанести ущерб Америке или Британии

Наращивание исследований и сотрудничества в интересах обеспечения лидерства США и Великобритании в ключевых технологиях будущего, таких как искусственный интеллект, 5G и 6G, квантовые технологии, полупроводники и биоинженерия

Поддержка Украины

Оба лидера также вновь подтвердили свою приверженность поддержке Украины в ее защите своего суверенитета от российской агрессии.

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания должна разделить с Соединенными Штатами бремя расходов в этой сфере и призвать другие страны последовать их примеру.В долгосрочной перспективе речь идет о сдерживании, подчеркнул Риши Сунак.По словам британского премьера, президент России Путин думает, что может "переждать нас" и что альянс устанет. Это не так, сказал Сунак, добавив, что США и Британия не собираются прекращать эту помощь.Президент Байден также подтвердил, что у США будет финансирование для поддержки Украины столько, сколько потребуется.

Экономические связи

Джо Байден также планирует попросить Конгресс облегчить для британских компаний процедуру, чтобы они могли пользоваться американскими правительственными инвестициями так же, как компании в самих США.

Как отметил Риши Сунак, декларация "устанавливает новые стандарты экономического сотрудничества, двигая экономики наших стран в будущее с тем, чтобы мы могли защитить свои народы, создать новые рабочие места и вместе наращивать наши экономики".

По словам британского премьера, Великобритания и США всегда раздвигали границы возможного в том, что касается совместных достижений, обменивались информацией, которой не делились ни с кем другим, и построили самые крепкие в мире инвестиционные отношения.