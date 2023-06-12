Новозеландская радиостанция извинилась за "прокремлевский мусор" в статьях

4 минуты назад

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Автор фото, RNZ

Руководитель новозеландской государственной радиостанции RNZ Пол Томсон принес извинения за публикацию, как он выразился, "прокремлевского мусора" после того, как в несколько статей про Украину, размещенных на сайте радиостанции, были внесены неавторизованные изменения, выставляющие в выгодном свете Россию.

В общей сложности "редактуре" подверглось более десятка статей, которые радиостанция перепечатала из таких надежных источников как Reuters и Би-би-си.

Статьи были подкорректированы сотрудником, который признался, что занимается этим уже много лет. К примеру, он вставлял утверждения о том, что российским границам угрожали неонацисты, и что Крым был аннексирован Россией после проведения там референдума.

По словам Томсона, это был весьма болезненный и шокирующий инцидент. Журналиста, ответственного за публикацию, временно отстранили от работы.

"Я крайне огорчен тем, что в наших статьях оказался прокремлевский мусор, этому нет оправдания, - сказал Томсон, отдельно извинившись при этом перед своей украинской аудиторией. - Этот инцидент также поднимает важный вопрос о редактировании наших новостей в режиме онлайн. Очевидно, наша система редактирования не так надежна, как должна бы быть".

Томсон также отметил, что сейчас сотрудники радиостанции внимательно просматривают тысячи ранее опубликованных статей в поисках подозрительных изменений, но эта работа может занять многие дни, если не недели.

Пропущенные сигналы

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава RNZ Пол Томсон сказал, что был шокирован появлением прокремлевской пропаганды на сайте радиостанции

Между тем, как утверждает новозеландская новостная платформа 1News, украинская община Новой Зеландии еще в октябре прошлого года жаловалась, что статьи RNZ очень напоминают пророссийскую пропаганду.

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В частности, речь шла об одной статье за авторством самой радиостанции, в которой содержалось ничем не подкрепленное утверждение, что Новая Зеландия "сама того не осознавая, помогает вооружать неонацистских боевиков и крайне правые группировки".

Несмотря на то, что электронное письмо с жалобой было написано еще 8 месяцев назад, статья до прошлой недели была доступна на сайте радиостанции. В прошлое воскресенье она появилась вновь с припиской, что в первоначальной версии не был соблюден баланс мнений, но теперь туда добавлены комментарии из более широкого круга источников, и статья полностью соответствует редакционным стандартам RNZ.

На вопрос 1News, была ли эта статья написана тем же журналистом, который поправил десятки других текстов, и в отношении которого проводится расследование, RNZ пока не ответила.

Кроме того, у RNZ имеются договоры о шеринге контента с другими интернет-изданиями, в частности, статья авторства RNZ, содержавшая голословные утверждения, была в прошлом году переопубликована изданиями New Zealand Herald и Newshub.