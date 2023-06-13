В Лондоне обнаружен мавзолей древнеримской эпохи

час назад

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Автор фото, MOLA Подпись к фото, Под первым мозаичным полом археологи обнаружили еще один, со сходным орнаментом

Археологи, ведущие раскопки в районе Саутуарк на юге Лондона, обнаружили уникальный мавзолей римских времен с хорошо сохранившимися стенами и полом. По мнению ученых, мавзолей служил местом захоронения для состоятельных жителей Лондиниума во времена, когда Британия была римской колонией. После реставрации мавзолея его планируют превратить в постоянную экспозицию.

Раскопки на юге столицы велись под руководством сотрудников Лондонского археологического музея (MOLA) по поручению муниципальной службы лондонского транспорта. По словам археологов, это не первый из обнаруженных в Британии, но наиболее хорошо сохранившийся римский мавзолей с мозаичным полом по центру и остатками ступеней.

Автор фото, MOLA Подпись к фото, Лондонский район Саутуарк уже сделала археологам немало подарков

К удивлению исследователей, под первым мозаичным полом обнаружился второй, со схожим орнаментом. По их мнению, мавзолей в какой-то момент решили перестроить или подновить. В любом случае, судя по всему, это было солидное строение, возможно даже двухэтажное.

Автор фото, MOLA Подпись к фото, В мавзолее не обнаружилось саркофагов, зато нашлось много монет

Несмотря на то, что мавзолей должен был служить усыпальницей, саркофагов в нем обнаружено не было. Зато нашлось больше сотни монет, фрагменты керамических изделий, черепицы и металла.

Это уже не первый подарок, который преподносит археологам Саутуарк. Раскопки здесь ведутся давно, и здесь же в 2022 году была обнаружена крупнейшая за последние 50 лет мозаика.

Сотрудники музея создали трехмерную модель найденных фрагментов мавзолея и надеются в ближайшее время с точностью определить его возраст, а также возможного бывшего хозяина.

Автор фото, MOLA/Sketchfab Подпись к фото, Трехмерная модель находки станет частью музейной экспозиции

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