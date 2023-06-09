Необратимые изменения. Какими будут экологические последствия разрушения плотины Каховской ГЭС

Мария Киселева

Би-би-си

35 минут назад

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Автор фото, ALEKSEY KONOVALOV/TASS Подпись к фото, Топливо из затопленных автомобилей также попадает в реку

Разрушение плотины Каховской ГЭС стало настоящей экологической катастрофой. Уже массово погибают животные и рыбы, сильно пострадали сельскохозяйственные земли, а экосистема региона по сути начала разрушаться. В результате пострадавшие территории необратимо изменятся. Би-би-си рассказывает об основных экологических последствиях разрушения плотины.

Сейчас в Херсонской области Украины затоплено более 3,6 тыс. домов в 32 населенных пунктах. Уровень воды снижается, но очень медленно. В затопленных городах остаются люди и животные.

Территории, которые находятся выше плотины, наоборот, ждет обмеление водоемов. В некоторых городах уже начались проблемы с водой.

И это лишь самые очевидные экологические последствия разрушения плотины Каховской ГЭС. Многие из них будут проявляться в ближайшие годы, говорят ученые.

Пустыня вместо пашни

Разрушение плотины Каховской ГЭС приведет к обмелению водохранилища. А это, в свою очередь, - к остановке водоснабжения более чем 30 систем орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей, сообщало Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным ведомства, в последнем довоенном году - 2021-м - эти системы обеспечивали орошение 584 тыс. гектаров сельхозугодий. Это огромные площади - с них в 2021 году собрали 4 млн тонн зерновых и масличных культур на общую сумму около 1,5 млрд долларов.

Но оценки последствий все же различаются. Например, Брайн Конс, географ из Шведского университета сельскохозяйственных наук, в разговоре с Би-би-си приводит оценку, что сеть каналов, ведущих от водохранилища, орошает меньшую площадь - около 200 тыс га земель в Херсонской области и еще немного в Запорожье. "И я бы сказал, что львиная доля из этого объема потенциально будет под негативным воздействием", - говорит Конс.

"Все посевные площади под основными культурами в Херсонской и Запорожской области - это 600-700 тысяч гектаров. Среди этих культур - пшеница, кукуруза, немного ячменя", - говорит глава российского аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов.

Аграрное министерство Украины заявило, что уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что "поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыню".

Брайн Конс считает эту оценку справедливой и проводит параллели с Северным Крымом. Закрытие Северо-Крымского канала (это произошло в 2014 году после аннексии полуострова Россией) оказало огромное воздействие на сельское хозяйство: изменился ландшафт и типы культур, которые можно выращивать.

Автор фото, ALEKSEY KONOVALOV/TASS Подпись к фото, Все, что смывает вода, попадает в Днепр

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Без орошения сложно выращивать, например, рис и овощи - они потребляют много воды. "Некоторые зерновые и подсолнечник могут выращиваться в системе неорошаемого земледелия. Однако и они, безусловно, выигрывают от регулярного орошения, и урожайность в орошаемых системах гораздо более надежная, чем в неорошаемых", - говорит он.

В результате разрушения плотины ГЭС часть сельскохозяйственных площадей высохнет, а другие, наоборот, будут затоплены. По данным Министерства агрополитики Украины, на правом берегу Днепра (контролируется Украиной) уже было затоплено ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель. На низком левом берегу, где находятся оккупированные Россией территории, объем затопления в несколько раз больше. Часть из них может так и остаться под водой.

Оценить потери этого года сложно. Данные по засеянным площадям и урожаю в этом регионе относятся к довоенному периоду. Достоверных данных о том, какие площади были засеяны под урожай этого сезона по обоим берегам Днепра, нет.

Потоки воды с мусором, химикатами и минами

Потоки воды, которые затопили города, деревни и поля, переносят с собой все, что встречается на их пути, например, мусор, опасные химикаты или даже мины.

Окрестности плотины, которые контролируют российские военные, были сильно заминированы. Теперь же эти мины дрейфуют в воде, предупреждают Красный Крест и Care International.

В первую очередь от этого будет страдать левый берег Днепра и сельхозземли там, а это осложнит их введение в оборот в обозримой перспективе, говорит Брайн Конс.

В потоке воды из Каховского водохранилища могут содержаться токсичные отходы производств, говорил Би-би-си эколог Евгений Симонов (объявлен в России "иноагентом"). Те отложения, которые останутся в обмелевшей части, засохнут и будут разноситься с пылевыми бурями.

Эти прогнозы подтверждает "Украинская природоохранная группа": ее эксперты пишут о "наличии в придонных отложениях водохранилища тяжелых металлов и других загрязнителей, которые накапливались десятилетиями из выбросов промышленных предприятий Запорожья, Днепра, Каменского и так далее".

По данным группы, в целом из-за разрушения плотины в воду попало большое количество горюче-смазочных материалов, которые токсичны для водных обитателей и могут образовывать пленку на поверхности воды.

Автор фото, ALEKSEY KONOVALOV/TASS Подпись к фото, В реке уже оказалось по меньшей мере 150 тонн машинного масла

"Кроме того, затопление населенных пунктов, включая размещенные в них выгребные ямы, сельскохозяйственные земли, автозаправки и другие источники загрязнений, означает попадание в море нетипично большого объема загрязнителей, что может повлиять на различные группы живых организмов - от планктона до китообразных [в Черном море]", - пишет группа.

И эти прогнозы уже сбываются. По данным Совета безопасности Украины, на середину дня вторника в Днепр смыло по меньшей мере 150 тонн машинного масла, а потенциально могут попасть в реку еще 300 тонн.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате разрушения плотины Каховской ГЭС под водой оказались склады с опасными для природы и людей веществами и могильники скота, в том числе зараженного сибирской язвой.

"Из-за уничтожения плотины затоплены хранилища топлива, склады с химикатами, склады с удобрениями, могильники животных, из них как минимум два - с сибирской язвой, и оба - на временно оккупированной территории. Что с ними сейчас, нам неизвестно", - сказал Зеленский на видеовстрече с активистами международных экологических организаций и экспертами.

В Херсонской области уже начали размываться скотомогильники, кладбища и места захоронения вредных веществ, подтвердил "Настоящему времени" (телеканал признан в России "иноагентом") глава Херсонского облсовета Александр Самойленко.

Массовая гибель рыб

"В связи с тем, что падает уровень воды, обнаружены водные биоресурсы - рыба карась", - днем в среду Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины опубликовало видео, автор которого говорит, что он находится недалеко от села Марьянское в Днепропетровской области. В ролике - целое поле мертвой рыбы на высохшем дне водоема.

По данным Министерства агрополитики Украины, в результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может достигнуть 95 тысяч тонн - это больше 108 млн долларов. Ущерб от гибели всех биоресурсов, по оценке министерства, будет в 2,6 раза больше.

"Негативные последствия разорения водных биоресурсов будут прослеживаться в течение нескольких лет подряд, даже при заполнении ложа Каховского водохранилища в ближайшее время", - говорится в сообщении ведомства. На восстановление популяции рыб и кормовой базы потребуется время, поясняют украинские чиновники.

На момент разрушения плотины только в Каховском водохранилище, которое примыкало к ней, насчитывалось не менее 43 видов рыб, из которых 20 видов имеют промысловое значение.

Автор фото, ALEKSEY KONOVALOV/TASS Подпись к фото, Ущерб для природных систем может сохраняться многие годы

Уже фиксируется гибель как молодняка, так и взрослых особей. Нерест большинства видов приходится на конец весны - начало лета. Период нереста только закончился, а в результате падения уровня воды икра высохнет на высоких участках, пишут эксперты "Украинской природоохранной группы".

Кроме того, фауна водохранилища, вынесенная с потоком воды в поймы, образовавшиеся ниже плотины Каховской ГЭС, также погибнет. Это произойдет по мере понижения уровня паводковой волны - тогда эти водные обитатели окажутся на суше.

Еще одной проблемой станет гибель пресноводной рыбы в Черном море из-за его соленой воды. В свою очередь и черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть, указывает Министерство аграрной поглитики.

В четверг украинская сторона сообщала об угрозе затопления завода по воспроизводству осетровых видов рыб в Херсонской области. Единственный в Украине государственный завод этого типа работал с 1984 года и компенсировал воспроизводство осетровых видов рыб, которые потеряли возможность естественного размножения в связи со строительством на Днепре каскада водохранилищ.

Погибшая рыба будет проблемой и сама по себе. Минздрав Украины 7 июня предупредил о том, что в ближайшие дни в Херсонской области будет мор рыбы. Собирать и есть ее смертельно опасно для здоровья.

Массовая гибель животных

В первые дни затопления украинские власти призывали жителей затронутых территорий отвязать собак и выпустить домашних животных, а лучше - взять их с собой при эвакуации. Многие так и сделали - однако волонтеры и полицейские публиковали многочисленные кадры того, как из воды вытаскивают собак, кошек и других животных.

В оккупированных Россией областях ситуация намного сложнее: там возникают большие проблемы с эвакуацией. В основном она ведется силами волонтеров и местных жителей.

Настоящая трагедия разыгралась в Новой Каховке в частном контактном зоопарке "Сказочная дубрава" ("Казкова диброва"). Его затопило в первые часы после разрушения плотины.

6 июня появились сообщения о том, что все животные там погибли. Однако назначенный оккупационными властями мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что животные еще в 2022 году были вывезены с территории города.

Это опровергла в разговоре с Би-би-си директор комплекса "Сказочная дубрава" Елена Навроцкая. По ее словам, около 250 животных на момент затопления были в зоопарке.

Уже в 6 утра 6 июня сотрудники зоопарка пришли на место - однако "Дубрава" была полностью покрыта водой, рассказала Елена.

"В 6 утра 6 июня мне позвонила сотрудница "Казкова диброва". Она была в плохом состоянии, плакала и сказала, что подорвали Каховскую ГЭС и затоплена "Диброва" полностью, прислала мне видео, где на видео полностью вода поглотила "Казкову диброву". Плавала мебель, плавали трупы животных", - рассказала Елена.

В результате затопления там погибло около 220 животных, среди которых козы, овцы, муфлоны (дикие бараны), носухи и др. Выжить удалось только 60 мелким животным, которые с осени жили у одной из сотрудниц зоопарка, а также водоплавающим птицам - лебедям и уткам.

Выводы экспертов

Эксперты "Украинской природоохранной группы" делят многочисленные последствия для природы на несколько категорий: последствия осушения дна Каховского водохранилища, последствия затопления территорий ниже дамбы и последствия для Черного моря.

Они пишут, что даже в краткосрочной перспективе последствия разрушения плотины ГЭС для природы будут несравнимо большие, чем последствия всех военных действий с начала февраля 2022 года.

В долгосрочной перспективе, отмечают эксперты, может оказаться, что из климатических и других соображений более целесообразным будет восстановить естественное течение Днепра и перепрофилировать экономику юга Украины с пахотного земледелия на пастбищное животноводство. Или же на средства, необходимые для восстановления Каховской ГЭС, будут построены современные насосные станции, которые позволят брать воду для нужд промышленности и сельского хозяйства непосредственно из реки Днепр, а не из водохранилища.

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