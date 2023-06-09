В Воронеже в жилой дом врезался беспилотник

58 минут назад

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Автор фото, Yevgeny Sudakov/TASS

Утром в пятницу беспилотник влетел в жилой дом на улице Белинского в Воронеже. Это первый подобный случай в городе, хотя в последние месяцы атаки дронов происходили во многих российских регионах.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил после происшествия о двух пострадавших, позже их количество увеличилось до трех. По словам губернатора, расселять дом не потребуется, его ремонт займет несколько дней.

Агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что беспилотник пытался атаковать воронежский авиазавод, но был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы. Независимого подтверждения этой информации нет.

Воронежский авиазавод, который входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, находится в нескольких километрах от жилого дома на другой стороне реки, отмечает телеканал "Дождь" (признан в России "иноагентом").

В Кремле попадание беспилотника в жилой дом в Воронеже связали с "деятельностью киевского режима". "Мы знаем, видели сообщения, что он был сбит, но детали уточняются, работают спецслужбы", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Украина инцидент в Воронеже пока не комментировала. Киев ни разу официально не брал на себя ответственность за атаки беспилотников на территории России.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже. В ведомстве утверждают, что атаку с использованием дрона, снабженного взрывчаткой, совершили "лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины".

С конца весны участились сообщения об атаках беспилотников на граничащие с Украиной регионы России. Чаще всего атаке подвергаются Белгородская, Курская и Брянские области. Однако за последние пару недель появились также случаи и в Ростовской области, и в Краснодарском крае. В конце мая беспилотники попали в три жилых дома в Москве.

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