Коробки в туалете и данные о ядерной программе. Почему новое обвинение против Трампа - не просто очередной скандал

Энтони Зуркер

Би-би-си, Вашингтон

35 минут назад

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Автор фото, Getty Images

После публикации обвинительного заключения стал виден реальный масштаб дела против экс-президента США Дональда Трампа о ненадлежаем обращении с секретными документами. Трампу предъявлены обвинения по 37 пунктам, его подозревают в том числе в даче ложных показаний, преступном сговоре, хранении и сокрытии секретных материалов.

По каждому из этих пунктов он может быть приговорен к значительным штрафам и лишению свободы.

Пока республиканцы называют происходящее политическим преследованием, некоторые юристы настаивают, что обвинительное заключение выглядит очень убедительно.

"Это беспроигрышный кейс, - сказала Би-би-си Дайана Флоренс, бывший прокурор окружной прокуратуры Манхэттена. - И вот почему: в нем есть все. Есть видео. Есть записанные разговоры. Есть сотрудники низшего звена, которые дают показания".

Би-би-си рассказывает о ключевых обвинениях против Трампа и причинах, по которым они могут нанести ущерб экс-президенту.

В документах была информация о ядерном оружии

Возможно, самая впечатляющая часть обвинительного заключения - перечисление 31 документа, которые, как утверждается, хранились в личной резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Они включают детали программ США по созданию ядерного оружия, данные о потенциальных уязвимостях США и их союзников, а также планы США по ответным военным атакам в случае нападения."Раскрытие этих секретных документов может поставить под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, международные отношения, безопасность военных источников и агентов Соединенных Штатов, а также дальнейшее использование методов сбора конфиденциальной развединформации", - говорится в заключении.

Это важное утверждение, так как в будущем прокуратуре нужно будет доказывать суду, что Трамп незаконно хранил конфиденциальные документы о национальной обороне и таким образом нарушил Закон о шпионаже.

Список секретных материалов также может нанести политический ущерб Трампу.

Накануне республиканцы, в том числе потенциальные кандидаты на пост президента, активно защищали Трампа. Они могут по-прежнему настаивать, что преследование экс-президента носит политический характер, однако им придется объяснять, почему Трамп хранил столь чувствительные документы после своего ухода из Белого дома.

Трамп показал посетителям военные планы США

В обвинительном заключении говорится о двух конкретных примерах, когда Трамп якобы собирался показать секретные документы людям, не имевшим надлежащего разрешения.Первый подобный случай - запись разговора бывшего президента 21 июля 2021 года с писателем, а также издателем и двумя его подчиненными.Трамп, как утверждается, рассказал им о секретном плане нападения США на страну, название которой не упоминается (по всей видимости, речь шла об Иране).

Автор фото, DOJ Подпись к фото, В обвинительном заключении утверждается, что Трамп перевез коробки со склада в свою резиденцию без ведома адвокатов

"Трамп сказал собеседникам, что план был "очень конфиденциальным" и "секретным". Трамп также сказал: "Пока я был президентом, я мог рассекретить его" и "Теперь я не могу, но, вы знаете, это все еще тайна", - утверждается в заключении.

Второй пример - отчет о встрече Трампа с его помощником в августе или сентябре 2021 года, когда Трамп показал секретную карту некой страны и сказал собеседнику, что нынешняя военная операция там идет не очень хорошо.

Среди аргументов, используемых защитой Трампа ранее, было утверждение, что изъятые документы были рассекречены им самим, когда он занимал пост президента США и обладал соответствующими полномочиями. Первый случай, о котором упоминается в заключении, доказывает, что это не так.

Эти эпизоды также говорят о небрежном обращении с секретными материалами, которые Трамп, по всей видимости, использовал как аргумент в спорах.

Трамп спрашивал своего адвоката: "А что если мы не будем сотрудничать?"

Обвинение в ненадлежащем обращении с секретными документами - только часть дела против Дональда Трампа. Остальные эпизоды связаны с воспрепятствованием расследованию, дачей ложных показаний и введением следователей в заблуждение.В четверг вечером Джим Трасти, один из адвокатов Трампа, назвал судебное преследование "смехотворным", а обвинения - "своего рода безумными передергиваниями". Но в обвинительном заключении говорится, что Трамп с самого начала руководил перевозкой и хранением коробок с документами.

Автор фото, DOJ Подпись к фото, Из обвинительного заключения следует, что часть документов хранилась в ванной комнате

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По версии прокуратуры, он "лично участвовал" в упаковке коробок в Белом доме. Он также отслеживал местонахождение документов, в то время как федеральные власти пытались их вернуть, и хотел находиться в комнате, пока его адвокаты проверяли содержимое коробок с секретными материалами.

В обвинительном заключении также утверждается, что Трамп перевез коробки со склада в свою резиденцию без ведома адвокатов, а также позаботился, чтобы секретные материалы были перевезены в гольф-клуб в Нью-Джерси перед обыском в Мар-а-Лаго.

Согласно обвинительному заключению, когда помощники Трампа спросили его, что нужно отвечать федеральным следователям, он велел им солгать. В качестве подтверждения прокуроры приводят кадры видеонаблюдения, текстовые сообщения и фотографии помощников, сотрудников и семьи Трампа, а также показания свидетелей.Один из адвокатов, идентифицированный как "адвокат Трампа 1", сообщил следователям, что бывший президент говорил в том числе следующее:

Я не хочу, чтобы кто-нибудь просматривал мои коробки, я очень не хочу, я не хочу, чтобы вы просматривали мои коробки.

А что если, а что произойдет, если мы просто не ответим или не будем сотрудничать?

Не лучше ли было бы просто сказать им, что у нас здесь ничего нет?