В американской тюрьме умер "Унабомбер" Тед Качинский - герой фильмов и в прошлом самый разыскиваемый преступник

13 минут назад

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Автор фото, Reuters

81-летний американец Тед Качинский, известный как Унабомбер, найден мертвым в своей тюремной камере, сообщают американские СМИ со ссылкой на сотрудников тюрьмы.

Долгое время он считался самым разыскиваемым преступником в Соединенных Штатах.

Качинский был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения в 1996 году после того, как почти 20 лет скрывался от правосудия, и провел последние три десятилетия в тюрьмах США.

Вундеркинд

Тед Качинский был довольно незаурядной личностью, к которой долгое время было приковано внимание американцев. Он герой многочисленных телевизионных документальных фильмов, его история легла в основу детективных голливудских картин.

Еще в детстве его называли вундеркиндом, в 16 лет Качинский поступил в Гарвард, а позже получил степень доктора наук по математике в Мичиганском университете.

Некоторое время он преподавал математический анализ и геометрию в престижном калифорнийском Университете Беркли.

В начале 70-х его жизнь резко изменилась: Качинский поселился в уединенной хижине без электричества и водопровода и начал осваивать навыки выживания.

С 1978 по 1995 год он отправил по почте 16 посылок с бомбами, адресатами которых были университеты и авиакомпании.

"Манифест Унабомбера"

Его преступления были раскрыты после того, как Качинский, пригрозив новыми убийствами, заставил газеты Washington Post и New York Times (с согласия директора ФБР и генпрокурора США) опубликовать свой безумный анархо-примитивистский манифест под названием "Индустриальное общество и его будущее" (также известный как "Манифест Унабомбера").

В анонимном документе из 35 000 слов утверждалось, в частности, что новые технологии приводят к тому, что американцы страдают от чувства отчуждения и бессилия.

Он был убежден, что промышленная революция и ее последствия стали бедствием для человеческого рода.

Прочитав манифест в газетах, брат и невестка Качинского узнали его весьма оригинальную манеру изложения и сообщили о нем в ФБР, которое искало его уже многие годы.

Несмотря на безумие "манифеста", сам Качинский не считал себя сумасшедшим и противился попыткам адвокатов добиться признания его невменяемым во избежание смертной казни.