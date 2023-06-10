В Англии будет запрещено использование блокаторов пубертата за исключением клинических исследований

20 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Клиника, которая сейчас занимается детьми с гендерной дисфорией, должна закрыться в марте следующего года

Национальная служба здравоохранения (NHS) в Англии объявила о том, что блокаторы пубертата теперь запретят прописывать детям и подросткам, посещающим клиники гендерной идентичности, и будут использовать только в рамках клинических испытаний.

Это решение было принято после того, как детские гендерные службы пришли к выводу, что воздействие этих лекарств на здоровье еще недостаточно изучено. Кроме того, толчком к реформе послужили проблемы, обнаруженные в деятельности клиники Tavistock, занимающейся детьми и подростками, страдающими проблемами гендерной идентичности.

Блокаторы пубертата используются для того, чтобы приостановить половое созревание подростков, они подавляют выброс гормонов и часто являются первым шагом к операции по перемене пола.

В отчете доктора Хилари Касс содержится призыв изменить подход к детям, заявляющим о гендерной дисфории - несоответствии идентичности и пола, записанного при рождении.

В настоящее время, если ребенок обращается по этой причине за медицинской помощью, лекарства являются одним из вариантов отсрочить начало физических изменений, которые не соответствуют заявленной ребенком гендерной идентичности.

Однако врачи уже давно высказывают опасения в связи с применением блокаторов, которые могут нанести непоправимый вред здоровью тинэйджера в период полового созревания, и влияние которых, особенно долгосрочное, мало изучено.

Это изменение вступит в силу, когда в конце года начнут открываться новые клиники, заменяющие клинику Tavistock, в свое время получившую также название Служба гендерной идентичности и развития (Gids).

Детям и их семьям также настоятельно не рекомендуется приобретать препараты для активизации развития половых признаков, такие как гормоны, из неконтролируемых источников или через интернет-магазины.

Клиническое исследование, которое будет проводить новый Совет по исследованиям и надзору за гендерной дисфорией детей и молодежи, досконально изучит влияние лекарств, задерживающих половое созревание.

Дополнительные подробности о том, как будет проходить исследование, будут опубликованы в ближайшие недели.

Блокаторы полового созревания будут назначаться только тем подросткам, которые зарегистрируется для участия в исследовании, или же при исключительных обстоятельствах, рассматриваемых в каждом конкретном случае.

По данным Gids, в изученной ими случайной выборке из 312 пациентов за один год 47 человек получали гормональные блокаторы.

Принципиально новый подход

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Представитель NHS, в частности, заявил: "Национальная служба здравоохранения в настоящее время работает над предложением о том, чтобы убрать блокаторы полового созревания из свободного доступа и использовать их только для исследований. Мы проведем исследование влияния блокаторов полового созревания на гендерную дисфорию у детей и молодых людей с ранним началом гендерной дисфории, мы планируем запустить его в 2024-м году".

На консультацию с новой спецификацией услуг в прошлом году зарегистрировалось более 5 тыс. молодых людей. Новая схема будет внедрена осенью, когда на юге Англии откроется первая из новых клиник в кооперации с детскими больницами.

Нынешняя служба Gids, находящаяся в ведении медицинской организации Tavistock and Portman Trust, должна быть закрыта в марте 2024 года. Независимая проверка, проведенная доктором Касс, выявила в ней ряд проблем, в связи с чем, в частности, и вводится новая схема работы с гендерной дисфорией.

Доктор Касс отметила, что у многих детей, направленных в Gids, есть сложности, не связанные с гендерной дисфорией, которые иногда можно упустить из виду, такие как, например, аутизм.

В NHS указывают также, что значительная часть подростков переходного возраста испытывает и другие сложности, связанные с развитием нервной системы, семейными или социальными обстоятельствами, которые подросток может представлять как гендерную дисфорию. Часть этих проблем может решиться естественным путем в результате полового созревания.

В новой службе будет использоваться новый целостный подход, он будет сконцентрирован на потребностях каждого ребенка, индивидуально, с тщательным терапевтическим обследованием.

Сейчас, чтобы получить рецепт на блокаторы полового созревания в NHS, пациенту необходимо сначала пройти обследование в Gids и получить направление к эндокринологу.