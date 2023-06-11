Арестована Никола Стерджен - бывшая первый министр Шотландии

40 минут назад

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Автор фото, PA Media

Британская полиция арестовала бывшую первого министра правительства Шотландии Николу Стерджен в связи с расследованием финансов Шотландской национальной партии, которую она возглавляла.

Полицейские официально подтвердили, что 52-летняя женщина была в воскресенье заключена под арест и отвечает на вопросы следователей. Британские правоохранительные органы обычно не называют имен подозреваемых, однако речь идет именно о бывшем лидере правительства Шотландии.

Ранее в рамках расследования был задержан и отпущен без предъявления обвинений супруг Стерджен Питер Мюррелл, который занимал пост исполнительного директора SNP с 1999 года.

В марте он подал в отставку - так же, как и его супруга.

Никола Стерджен занимала центральное положение в политике Шотландии и Великобритании в течение десяти лет. Она стала главой правительства в 2014 году, продержалась на этом посту рекордные восемь с лишним лет и превратилась в символ движения за независимость Шотландии.

Официальное расследование финансирования SNP было начато еще в июле 2021 года, когда в полицию поступили жалобы на незаконное использование взносов в казну партии.

В первую очередь под вопрос ставилось расходование партийных фондов на новую кампанию по проведению референдума о независимости Шотландии.

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В общей сложности было подано семь жалоб, на основании которых прокуратура и приняла решение о расследовании.

Прокуроров, которые вот уже полтора года ведут расследование, больше всего интересует вопрос о том, на что было потрачено свыше 600 тыс. фунтов стерлингов (более 680 тыс. евро), собранных на проведение нового референдума о независимости, который в итоге так и не состоялся.

В финансовых отчетах партии было указано, что в период с 2017 по 2020 год были собраны эти самые 600 с лишним тысяч, которые партия обещала потратить на кампанию по обретению независимости.

Однако к концу 2019 года партийная касса истощилась, и в ней оставалось лишь чуть более 270 тыс. фунтов, так что Мюррелл вынужден был одолжить партии 100 тыс. фунтов, чтобы помочь ей с движением денежных средств.

А в 2021 году он сделал еще одно вливание примерно на такую же сумму, причем в том же году примерно половину из этих денег партия ему вернула.

Тогда пресс-секретарь SNP пояснял, что этот заем был "личным вкладом исполнительного директора с целью помочь с движением денежных средств после выборов", и что все это было занесено в бухгалтерские отчеты за 2021 год.

Однако казначей партии Дуглас Чэпман заявил, что не получал никаких инструкций по поводу этих транзакций и подал в отставку.

Никола Стерджен, тогда еще бывшая Первым министром, настаивала, что финансовые вопросы ее "не волнуют", и что каждый пенс, собранный в ходе краудфандинга через интернет, будет потрачен на обретение независимости.

Позже, покидая свой пост, она назвала целый ворох причин, по которым приняла решение об отставке, однако расследование партийных финансов в списке этих причин не фигурировало.