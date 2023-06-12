"Рассчитывать на трезвую оценку трудно". Воскресные программы российского ТВ о каховской катастрофе

12 минут назад

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Автор фото, vesti7.ru Подпись к фото, Дмитрий Киселев подробнее других пропагандистов объяснял россиянам, как следует относиться к катастрофе после разрушения Каховской ГЭС

Российские телеканалы в воскресных итоговых программах главной темой назвали не только катастрофу в Херсонской области, ожидаемо обвинив в ней Киев, но и украинское контрнаступление. Какие средства использовали пропагандисты, чтобы объяснить происходящее после разрушения Каховской ГЭС? Служба мониторинга Би-би-си посмотрела три вечерних информационных выпуска - на "России 1", "Первом канале" и НТВ.

Власти Украины обвиняют Кремль и российских военных в "экоциде", последствия которого еще невозможно представить. Западные страны считают Москву в любом случае ответственной за разрушение ГЭС, даже если расследование покажет, что дамбу прорвало не в результате подрыва, устроенного российскими военными.

Россия отвергает обвинения и в свою очередь клеймит Киев. И вот как это объясняют телеведущие российским зрителям.

"Россия 1"

Ведущий "Вестей недели" на "России 1" Дмитрий Киселев посвятил этой теме почти 20 минут выпуска. "В центре событий на этой неделе Каховская ГЭС, теперь о ней узнал весь мир", - говорил он в подводке к сюжету, назвав электростанцию "одной из великих строек коммунизма", "шедевром инженерной мысли" и "плодом дерзкого советского проекта".

Киселев при этом немного отошел от официальной российской версии, согласно которой плотина начала разрушаться в результате ночного обстрела ВСУ. Он выбрал третий, промежуточный вариант: ГЭС не выдержала предыдущих обстрелов. Уже месяц ГЭС "расстреливали" украинские силы - "добили", заявил ведущий.

Масштаб катастрофы он преуменьшать не стал.

"Кубические километры воды устремились в пролом, сметая на своем пути все: дома, больницы и театры, школы, дороги, линии электропередач, сады и пашни, скотоводческие фермы и кладбища", - описывал Киселев. После чего сделал ложное утверждение о том, что пострадала в основном оккупированная Россией часть Херсонской области: "Все это в основном на левом берегу Днепра, что ниже, чем правый. Находится под контролем России. По факту это спланированный крупный террористический акт, но Зеленский был бы не самим собой, если бы не обвинил Россию в том, что именно она подорвала плотину Каховской ГЭС, чтобы затопить саму себя".

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Далее в эфире российского телеканала прозвучал фрагмент выступления президента Украины Владимира Зеленского: "Это произошло только из-за России и людей, которые сейчас контролируют этот регион. Они боятся, что мы начнем контрнаступление на этом направлении и хотят затруднить освобождение наших территорий".

А вслед за Зеленским - цитата представителя Белого дома Джона Кирби: "Сейчас мы не можем уверенно сказать, что произошло, но определенно представим больше информации. Мы определенно можем сказать, что разрушения для украинского народа и региона будут существенные".

Киселев почти похвалил Кирби, хотя и назвал его комментарий "шепотом" - на фоне того, как западные СМИ "картинно ужаснулась бессмысленной жестокости русских".

Далее следовали цитаты британского премьера Риши Сунака ("слишком рано с определенностью говорить о причинах удара") и канцлера Германии Олафа Шольца ("это, конечно, агрессия с российской стороны, направленная на то, чтобы остановить украинское наступление"), причем жесткую риторику Шольца Киселев объяснил единственным, по его мнению, возможным образом - кацлеру нужно оправдать отправку немецких "Леопардов" в Украину.

Слушая Киселева, зрители "Вестей недели" узнали о существовании так называемого эффекта "Расемона". "Расемон" - фильм Акиры Куросавы, в нем есть четыре описания убийства, которые "дают вроде как и свидетели, но их версии столь противоречат друг другу, что разобраться в произошедшем, ну никак не представляется возможным", объяснил ведущий.

С классика кинматографа Киселев переключился на цитирование американских журналистов, якобы высмеивающих версию о подрыве Каховской ГЭС российскими военными. Ими оказался Гарланд Никсон, который работает на пропагандисткое радио Sputnik, и Такер Карлсон, со скандалом уволенный с телеканала Fox News. "Любой здравомыслящий человек придет к выводу, что именно украинцы взорвали [ГЭС]", - процитировал Карлсона ведущий, утверждая, что этот комментарий "посмотрели аж 80 млн человек".

Закончил свое выступление ведущий "Вестей недели" совсем короткой (особенно после обильного цитирования Карлсона) цитатой из Путина: "Варварская акция Киева с подачи западных кураторов".

Это был не единственный сюжет в выпуске. Второй - отдельный - был посвещен долгосрочным последствиям разрушения Каховской ГЭС для жителей затопленных поселков и эвакуации ("спасены тысячи людей, включая стариков, детей, женщин и даже домашних питомцев").

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как идет эвакуация из оккупированных районов

Первый канал

"Главные события дня" ведущая воскресного выпуска программы "Время" Екатерина Андреева перечислила так: отбита атака дронов на российский корабль в Черном море, министр обороны Сергей Шойгу вручил награды "участникам спецоперации, которые пресекли попытку ВСУ прорвать оборону", "сражение за Марьинку - российские военные планомерно идут вперед".

Кроме того, был анонсирован сюжет из Новой Таволжанки, на которую в июне был совершен рейд из Украины, а также репортаж о том, как в России собирают урожай клубники. Это не был итоговый выпуск, и в анонсах в начале программы места катастрофе в Херсонской области уже не нашлось.

Однако первой темой выпуска все-таки были "последствия удара Киева по Каховской ГЭС".

"Эвакуировали уже более 6 тысяч человек. Госпитализированы десятки жителей, многим нужна помощь из-за переохлаждения. В зону бедствия сотрудники МЧС доставили 30 тонн питьевой воды и 75 тонн продуктов. В Новой Каховке вода уже ушла, оставшуюся откачивают аварийные службы, им помогли специальной техникой. Постепенно вода убывает и вокруг городов Алешки и Голая Пристань", - сообщила российские официальные данные ведущая.

НТВ

"Итоги недели с Ирадой Зейналовой" на НТВ начинались с другой темы - украинского контрнаступления.

По версии ведущей, все события прошлой недели "должны укладываться в одну схему": "Украина обещала начать контрнаступление, но тянула, рассказывая, что все еще не собрала нужного вооружения... Мы готовились и ждали, понимая, что Запад сделал Киеву предложение, от которого отказаться невозможно. Или вперед, или вся дальнейшая поддержка Украины под вопросом..."

Ссылаясь на издание Bild, ведущая утверждала, что "первые волны атаки отбиты", "несколько танков "Леопард" уничтожено". "Русские сражаются лучше, чем ожидалось", - процитировала Зейналова немецкое издание, прежде чем перейти к Путину. "Лейтмотив" комментария Путина, который в пятницу впервые заговорил об укранском контрнаступлении, сводился, по ее мнению, к тому, что "расслабляться нельзя".

Далее целиком показали пятничный комментарий Путина - о том, что "это наступление началось", но "украинские войска не достигли поставленных перед ними задач", "все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились", но наступательный потенциал украинских войск "еще сохраняется".

Ведущая хвалила Путина за то, что тот "реально оценивает складывающуюся обстановку", а Зеленскому ставила в упрек то, что он "признал сам факт наступления" только после заявления Путина.

Только вторым сюжетом итоговой программы на НТВ стала катастрофа в Херсонской области. Ответ на вопрос, кто разрушил дамбу Каховской ГЭС, Зейналова предложила зрителям "в классической плоскости - кому выгодно?"

"Причем именно сейчас, перед контрнаступлением, - тут же увязала она вторую тему с первой. - Конечно, по законам информационной войны объявление "это русские сами взорвали свою дамбу" было уже предсказуемым. Мы все это уже проходили".

Тезис об информационной войне автор сюжета Алим Юсупов пытался доказать с помощью тех же цитат и персонажей, которые использовал его коллега Киселев с "России 1".

"Дети и животные - то, что помогает продать любой товар или новость. По этому правилу рекламы в числе первых фейков сообщение о гибели в результате якобы российского подрыва дамбы зверей в зоопарке Новой Каховки", - сказал в самом начале корреспондент.

Гибель животных в зоопарке - не "фейк", подробнее об этом можно узнать из подкаста Би-би-си.

В отличие от Киселева, корреспонеднт НТВ сначала процитировал тех американских экспертов, которые считают Кремль и российских военных виновниками разрушения ГЭС. "Американские официальные лица комментируют осторожно", - кроме того напомнил корреспондент о заявлении Кирби.

Затем был постпред России в ООН, и после него в сюжете снова возник уволенный с Fox News ведущий Карлсон. "Возможно, подрыв плотины нанес Украине вред, но России он навредил еще больше. Любой здравомыслящий человек сделает вывод, что, вероятно, ее взорвали украинцы", - как и у Киселева прозвучала фраза о "здравомыслящих" людях.

Как и в "Вестях недели", нашлось место в сюжете и для кацлера Германии. Его заявление прозвучало так: "Это то, что согласуется со многими преступлениями, которые совершались российскими солдатами на Украине и являются частью военных действий, в ходе которых были атакованы гражданские объекты". А в противовес ему был дан немецкий генерал в отставке Роланд Катер - частый гость российских СМИ. Тот увидел "четкую параллель с этой катастрофой" и подрывами "Северных потоков".

С этого момента повествование окончательно сместилось на тему взрывов на "Северных потоках" и теориях, с ними связанных. А в конце корреспондент произнес вывод: "При нынешней тональности споров вокруг причин крушения Каховской ГЭС рассчитывать на трезвую оценку случившегося пока явно трудно. Тем более, что некоторые европейские политики, например глава евросовета Шарль Мишель, уже на следующий день поспешили не только указать на Россию, но и сразу квалифицировать это как военное преступление".

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