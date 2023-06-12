Умер Сильвио Берлускони – бывший премьер-министр Италии

45 минут назад

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На 87-м году жизни умер Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии, сообщают итальянские средства массовой информации.

По данным прессы, Берлускони скончался в миланской больнице "Сан-Раффаэле".

В апреле политик был госпитализирован с легочной инфекцией, связанной с хронической лейкемией.

В 2020 году Берлускони пробыл в больнице 11 дней из-за пневмонии, вызванной коронавирусом, которым он заразился во время отпуска на Сардинии. Тогда он назвал госпитализацию "возможно, самым тяжелым испытанием в жизни".

Сильвио Берлускони - медиамагнат, один из богатейших людей Италии и долгожитель итальянской политики, дольше всех в стране проработавший на посту премьер-министра.

Политическую и бизнес-карьеру Берлускони сопровождали многочисленные скандалы, а его высказывания нередко становились объектом резкой критики. Как пишут итальянские СМИ, противоречивая фигура этого политика вызывает у итальянцев либо восхищение, либо презрение.

Впервые Берлускони стал главой правительства Италии в 1994 году - всего через два месяца после основания партии "Вперед, Италия". Сейчас партия является членом правящей коалиции, а сам Берлускони с сентября прошлого года заседал в Сенате XIX созыва.