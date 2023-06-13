Автор "Ешь, молись, люби" Элизабет Гилберт отложила выход романа об отшельниках Лыковых. Украинцы критиковали его за российскую тематику

17 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Автор бестселлера "Ешь, молись, люби" Элизабет Гилберт заявила, что приостановит публикацию своего нового романа, действие которого происходит в советской России, после того как ее раскритиковали за выпуск книги во время войны в Украине.

Гилберт заявила, что "откорректирует курс". "Сейчас не время для публикации этой книги", - сказала она.

Книга должна была выйти в феврале 2024 года.

В основе "Снежного леса" лежит история семьи Лыковых, которые провели более 40 лет в сибирской глуши, практически не общаясь с людьми. По словам Гилберт, на написание романа ее вдохновила изоляция во время пандемии.

Вскоре после анонса новой книги в социальных сетях Гилберт начали критиковать ее украинские поклонники.

В комментариях, появившихся в ее ленте, люди указывали, что дата выхода книги в феврале 2024 года совпадет с годовщиной войны. Другие сравнивали публикацию книги, "прославляющей" русских, с "написанием книги о храбрых немцах в 1940-х годах".

В заявлении, размещенном в социальных сетях, Гилберт заявила, что решила приостановить выход романа, прочитав комментарии в соцсетях.

"Я не хочу причинять вред группе людей, которые уже пережили - и продолжают переживать - тяжкую беду", - сказала она.

Она заверила поклонников, что всем, кто оформил предварительный заказ на роман, деньги за него будут возвращены в полном объеме.

В романах Гилберт ее персонажи часто заняты внутренним поиском и самоанализом. Ее книга "Ешь, молись, люби" стала успешной во многих странах мира.