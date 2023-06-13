Новый спутник составит карту эффективности теплоизоляции британских домов

Джонатан Амос

научный обозреватель Би-би-си

47 минут назад

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Автор фото, BBC/Kevin Church

Великобритания запустила спутник, предназначенный для составления карты тепловых характеристик зданий в стране - проще говоря, насколько хорошо они удерживают тепло.

Идея состоит в том, чтобы выявить те строения, которые тратят энергию впустую и которым пойдет на пользу новая, более совершенная теплоизоляция.

Относительно небольшой космический аппарат получил соответствующее название HotSat-1, а управлять им будет компания Satellite Vu, базирующаяся в Лондоне.

Инфракрасные датчики для спутника разработали на средства британского и европейского космических агентств.

HotSat-1 стартовал с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии на ракете Falcon-9, которую производит компания Илона Маска SpaceX.

Разрешающая способность установленных на нем датчиков позволит спутнику различать отдельные крыши и стены с высоты 500 км.

Жилищный фонд Великобритании - среди самых старых в Европе и с точки зрения теплоизоляции - один из наименее эффективных: большинство домов в стране построено до 1970 года.

Модернизация этих зданий поможет их обитателям сэкономить на отоплении и приблизит страну к заявленной цели - а 2050 году добиться нулевых выбросов, то есть стать климатически нейтральной.

Автор фото, Satellite Vu / Maxar Подпись к фото, Слева - инфракрасное изображение домов, имитирующее изображения с HotSat-1. Справа - оценка теплоэффективности тех же зданий

"На улучшение теплоизоляции выделяются гранты, но у городских советов и коммунальных служб есть проблема, связанная с тем, куда лучше всего вложить эти средства, - говорит генеральный директор Satellite Vu Энтони Бейкер. - С помощью данных по всему городу мы сможем очень быстро найти 20% самых неэффективных зданий. А после модернизации мы сможем проверить, насколько хорошо она сработала".

Всего компания планирует запустить восемь спутников.

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На результаты спутниковых исследований уже поступили заказы на сумму около 100 млн фунтов - не только из Великобритании, но и из других стран Европы.

Помимо создания теплового профиля зданий, HotSat-1 должен быстро определить структуры и открытые пространства, которые усугубляют так называемый эффект городского теплового острова. К ним, например, относятся большие парковки у торговых центров, которые повышают температуру в городах.

Планировщики смогут получить представление о том, где лучше всего посадить деревья для охлаждения окружающей среды.

Полученные данные также позволят финансовому, страховому сектору и даже военным получить информацию о том, как меняется температура в том или ином месте с течением времени. Например, можно будет получить представление об объеме и типе производства на заводе только по карте его теплового излучения.

Новые спутники найдут применение и в мониторинге загрязнения окружающей среды. Например, наблюдаемые со спутника резкие изменения температуры воды в реке могут быть признаком того, что в ней что-то не в порядке.

Автор фото, Satellite Vu Подпись к фото, Сброс сточных вод промышленного комплекса меняет температуру воды в близлежащем канале

Национальное картографическое агентство Великобритании одним из первых получит доступ к данным HotSat-1.

Оно уже провело испытание датчика: его установили на самолете и запустили над лондонским районом Илинг.

Поскольку самолет летит гораздо ниже спутника, полученные данные пришлось соответствующим образом масштабировать, чтобы лучше представить, как будут выглядеть снимки из космоса.

"Наблюдение Земли исключительно важно, но его результаты бывает трудно интерпретировать и использовать. Мало кто имеет научную степень в области спектрального анализа, - говорит Донна Линдсей из картографического агентства. - Но если поместить эту информацию на одну из наших карт, ее легко интерпретировать - люди понимают, что в одном месте теплее, чем в другом. Так что, у нас будут данные со спутника, мы сможем объединить их с нашими и затем провести соответствующие тесты".

Автор фото, Satellite Vu Подпись к фото, Тепловая карта французского сталелитейного завода. Эти данные можно использовать для оценки производительности завода

Спутник HotSat-1 изготовила компания Surrey Satellite Technology Ltd в городе Гилфорд.

"Работа над этим проектом была очень увлекательной, - говорит инженер SSTL Элли Сарджент. - Мы начали собирать модули для спутника вместе только зимой. Сейчас мы собираем второй спутник для запуска в следующем году. А потом, надеюсь, будет еще шесть".