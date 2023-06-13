Жилая пятиэтажка попала под ракетный удар в Кривом Роге. Что известно на данный момент

13 июня 2023, 09:11 GMT Обновлено 38 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Люди на месте сильно пострадавшего от ракетного удара жилого дома

В ночь на 13 июня Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами. В Кривом Роге в Днепропетровской области произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Власти сообщают о погибших и раненых. Россия почти ежедневно наносит подобные удары по Украине, в том числе по Киеву.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что из-за атаки погибли шесть человек. Эти данные подтвердил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Ранее Лысак сообщал, что силы ПВО сбили над городом три крылатых ракеты, но также произошли "прилеты".

"Изуродована пятиэтажка. По предварительным данным, погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 - в больнице", - писал он в своем телеграм-канале и публиковал фото разрушенного дома.

Автор фото, t.me/dnipropetrovskaODA Подпись к фото, Фото пострадавшей пятиэтажки опубликовал губернатор Днепропетровской области

В результате попадания загорелись квартиры с первого по пятый этаж, огонь охватил 700 квадратных метров, сообщал Лысак.

По данным губернатора, повреждены и другие гражданские объекты. "Трое пострадавших - на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди. Их ищут спасатели", - писал он.

Минэнерго Украины позже сообщило, что в результате обстрела пострадала Криворожская ТЭЦ, из-за чего были обесточены три шахты.

Удар по своему родному городу прокомментировал президент Владимир Зеленский, опубликовав видео горящего пятиэтажного дома. По его словам, Россия продолжает "свою войну против жилых домов, обычных городов и людей". Зеленский пообещал, что "за каждую ракету они будут отвечать".

Генштаб ВСУ утром сообщал, что ночью Россия атаковала Украину ракетами и дронами, по предварительным данным, применив 14 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Из четырех беспилотников "Шахед", по данным украинских военных, сбить удалось только один.

Воздушные силы ВСУ уточнили, что по Кривому Рогу выпустили шесть ракет Х-101/555.

Автор фото, t.me/dnipropetrovskaODA Подпись к фото, Снимок сделан около пострадавшей пятиэтажке, фото опубликовал губернатор

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также отреагировал на атаку, заявив, что Украине нужно больше оружия и гарантии защиты от НАТО, чтобы предотвратить гибель мирных людей.

Минобороны России и Кремль пока не комментирует новую волну ударов ракетами и дронами, которые стали почти ежедневной угрозой для Украины.

Российский президент накануне публично рассуждал о том, что удары по гражданским объектам не допустимы, ложно утверждая, что их наносит только украинская сторона, а не Россия.

"Зачем, никак не могу понять, зачем противник бьет по жилым кварталам. Ради чего? Зачем? В чем смысл? [Бьют] явно по гуманитарным объектам. Какой смысл в этом? Военного смысла нет никакого - нулевой", - сказал Путин, общаясь в Кремле с лауреатами государственных премий (цитата по "Интерфаксу").

Автор фото, t.me/dnipropetrovskaODA Подпись к фото, Спасатели на месте разрушения пятиэтажного дома в Кривом Роге

Утром Россия совершила повторную атаку со стороны Каспийского моря тремя Ту-95МС. По предварительным данным, в Украину долетела только одна крылатая ракета, которую сбили, сообщили украинские воздушные силы. По их данным, в ходе ночной атаки Россия также выпустила ракеты с Ту-95МС в Каспийском море.О воздушных атаках также сообщали ночью власти Киева и Харькова. Все ракеты над столицей Украины сбили силы противовоздушной обороны, заявили власти.

Удар "Шахедами" зафиксировали в Харькове. "Поврежден фасад здания в Киевском районе. В результате попадания в склад в Салтовском районе произошел пожар. Также зафиксировано попадание БПЛА в автомобиль. Предварительно, без пострадавших", - сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в городе пострадали склад и коммунальное предприятие.

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