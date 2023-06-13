Дональд Трамп предстал перед судом во Флориде. Он настаивает на своей невиновности и намерен продолжать борьбу за пост президента

31 минуту назад

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Бвший президент США Дональд Трамп, прибывший накануне во Флориду, предстал перед судом в Майами, где ему будут официально предъявлены обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

На прошлой неделе американские власти обнародовали обвинительное заключение против Трампа, в котором содержатся обвинения по 37 пунктам, в том числе в даче ложных показаний и преступном сговоре.

45-му президенту вменяют в вину незаконное хранение у себя дома секретных документов и обман сотрудников служб безопасности, пытавшихся эти документы изъять.

Сам Трамп заявляет о своей невиновности, преследование называет политическим и обещает продолжать кампанию по возвращению в Белый дом в 2024 году.

Опросы показывают, что выдвинутые против него обвинения почти не повлияли на отношение к нему как его симпатизантов, так и недоброжелателей, при этом большинство сторонников Республиканской партии убеждены, что уголовное преследование носит политический характер с целью помешать его повторному избранию на пост президента.

Дональд Трамп стал первым президентом США, будь то бывшим или действующим, которому предъявлены обвинения в уголовных преступлениях. Однако по закону это не может помешать ему участвовать в президентской гонке и вернуться в Белый дом, даже если его в итоге признают виновным.

Представители Республиканской партии, в том числе и его соперники в борьбе за номинацию, признают, что судебный процесс над Трампом отдает лицемерием - и в качестве аргумента приводят опять же секретные документы, но обнаруженные в резиденциях действующего президента Джо Байдена, где они хранились в нарушение закона, однако пока без каких-либо юридических последствий.

Прежде чем появиться в суде, Трамп оставил первое за сегодняшний день сообщение в соцсетях, в котором назвал специального советника Джека Смита, возглавляющего расследование, "трампоненавистником" и обвинил его самого, а также членов его семьи и друзей, в подтасовке данных и осквернении всего, к чему они прикасаются.

Сам Смит, оглашая на прошлой неделе список обвинений в адрес Трампа, отметил, что хотел бы быстрого суда, и напомнил общественности о презумпции невиновности .

Уголовное преследование без ущерба для репутации?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Мы любим Трампа", - провозглашают его сторонники перед зданием суда

Как показывают опросы общественного мнения, совместно проведенные агентствами Reuters и Ipsos, предъявленные Дональду Трампу на федеральном уровне обвинения практически не повлияли на отношение американцев к экс-президенту. Его сторонники по-прежнему оказывают ему поддержку, и Трамп уверенно лидирует в гонке за право номинироваться на президентских выборах от Республиканской партии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "За решетку его!" - требуют противники

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Из опросов, которые проводились через день после того, как Трампу были официально предъявлены обвинения, следует, что 62% респондентов, включая 91% демократов и 35% Республиканцев, считают вполне правдоподобным то, что Трамп мог незаконно хранить секретные документы у себя дома во Флориде, но при этом 81% республиканцев по-прежнему убеждены, что обвинения, выдвинутые против него политически мотивированы.

К тому же около 43% назвавшихся республиканцами, заявили, что предпочитают именно кандидатуру Трампа, в то время как за Десантиса готовы отдать голоса в два раза меньше опрошенных. Другие потенциальные кандидаты на президентскую номинацию от Республиканской партии, включая недавно заявившего о намерении баллотироваться бывшего вице-президента Майка Пенса, набирают по опросам лишь единицы процентов.

Сам Трамп в минувшие выходные заявил, что новые обвинения не заставят его выйти из президентской гонки.

"Я никуда не уйду. Послушайте, если бы я ушел, я бы ушел еще до начала предвыборной гонки в 2016 году", - сказал Трамп изданию Politico на борту своего самолета.

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