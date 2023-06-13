Владимир Путин рассказал, как обезопасить российские территории от контратак. Это сработает?

час назад

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Автор фото, Gavriil Grigorov/Russian Preside

Президент России Владимир Путин на встрече с "военкорами" впервые подробно прокомментировал атаки на Белгородскую область: по его словам, в регионе сейчас "никого нет", и для его защиты идет работа по "укреплению границы". Если же это не поможет, то Россия рассмотрит вопрос о создании на территории Украины санитарной зоны на таком удалении, чтобы "невозможно было доставать" российские регионы. Возможно ли это?

Путин встретился в Кремле с так называемыми "военкорами", которые поддерживают войну в Украине. Разговор длился несколько часов, за это время президент высказался по широкому кругу вопросов - о том, что необходимости в мобилизации на сегодняшний день нет, что дальнейшие действия России в войне будут зависеть от "соотношения потенциалов на момент завершения наступления ВСУ". И в очередной раз пригрозил выйти из зерновой сделки.

Высказался Путин и об атаках на российские территории.

Александр Коц из "Комсомольской правды" спросил президента, "как так получается, что вражеские беспилотники долетают до Кремля" и почему Россия, "начав освобождать Донбасс, теперь вынуждена эвакуировать свое население из приграничных территорий".

Владимир Путин ответил на вопрос довольно подробно, правда, все его объяснения сводились к фразе, что все это "решаемая задача" - эти слова президент повторил четыре раза.

Сначала он прокомментировал атаки беспилотников. "В свое время на Хмеймиме у нас была ситуация, когда эти беспилотники залетели, к сожалению, над территорией Хмеймима несколько гранат бросили, и у нас там потери были среди личного состава. Но достаточно быстро научились с ними бороться, различными способами, средствами".

Российский президент полагает, что ситуация с беспилотниками в регионах страны та же - система ПВО "настроена на ракеты, большие самолеты", а беспилотники, "как правило", "из современных легких материалов, из дерева сделаны, и достаточно сложно обнаруживать их". "Но они обнаруживаются. Хотя и здесь, конечно, нужно проводить соответствующие работы, вовремя вскрывать это и так далее", - уверял Путин.

Он также признал, что "есть проблема" граничащих с Украиной российских регионов. Для защиты этих терроритой, по мнению российского президента, "нужно укреплять границу". "Но возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается", - тут же признал Путин.

В качестве вариантов решения этой проблемы он назвал "повышение эффективности контрбатарейной борьбы" и, "если это будет продолжаться", - создание на территории Украины санитарной зоны "на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию".

В завершение ответа Путин заявил, что "ни в Белгородской области и нигде никого нет", подразумевая, вероятно, диверсионные группы, о проникновении которых в регион в мае заявлял губернатор Вячеслав Гладков.

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Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов о том, сработают ли все перечисленные Путиным методы для защиты российских регионов

Владимир Путин рассказал на встрече с военными блогерами, как РФ собирается бороться с тем, что война фактически перешла на территорию России. Речь идет о беспилотниках, которые залетают на территорию России и долетают до Москвы, артиллерийских и ракетных обстрелах приграничных территорий, а также вооруженных отрядах, которые заходят с территории Украины.

Меры, которые предложил Путин, на словах выглядят убедительно: во-первых, необходимо укрепить границу, чтобы через нее не переходили вооруженные отряды, во-вторых, повысить эффективность контрбатарейной борьбы, чтобы перестали обстреливать, а в-третьих, улучшить систему противовоздушной обороны, научить ее бороться с дронами.

Это выглядело бы как рабочий план, если бы не одно "но". Россия - большая страна, протяженность российско-украинской границы велика, Центры, которые потенциально могут стать объектами ударов, тоже очень большие и их довольно много. А ресурсы, которые нужно направить для решения этих проблем, уже заняты - Россия ведет с Украиной большую войну.

"Проблема есть, связана она, - и я думаю, что вам тоже это понятно, - в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления вооруженных сил Украины", - признал российский президент.

Чтобы раскрыть над крупными городами и стратегически важными объектами "зонтик ПВО", нужно забирать эти средства с фронта. Пример с обороной базы Хмеймим в Сирии, который привел Путин, не очень убедителен - авиабаза по сравнению с городом слишком мала, и защитить ее гораздо легче.

Чтобы организовать контрбатарейную борьбу по всей границе с Украиной, как предлагает Путин, нужно держать по всей этой границе батареи, оснащенные артиллерийскими радарами.

Чтобы бороться с беспилотниками, нужно размещать во всех городах системы ПВО ближнего радиуса действия, такие как, например, "Панцирь С1", а также станции радиоэлектронной борьбы.

Чтобы закрыть границу для перехода вооруженных отрядов, нужно держать на ней войска.

Наконец, "санитарная зона" на территории Украины, о которой заявил Путин, то есть некая примыкающая к границе с Россией территория на глубину действия артиллерийских систем (десятки километров) должна контролироваться российскими войсками, авиацией или своей артиллерией.

Однако артиллерийские радары, РЭБ, "Панцири", гаубицы, боеприпасы, наконец, личный состав, который будет их обслуживать - все это нужно России на фронте.

В конце апреля глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов предложил дать право россиянам самим охранять границы. По его словам, у России нет возможностей охранять границы по всему периметру, как это было в СССР.

Населению приграничных районов можно раздать автоматы, но эти люди не станут после этого боеспособными частями. И уж точно им не раздашь системы ПВО и контрбатарейные радары.

Поэтому перспектива "отвлекать силы с направлений, которые считаются критическими" выглядит все более реальной.

"Нам нет необходимости это делать, но, конечно, мы должны обезопасить наших граждан", - сказал Путин. И эту фразу можно трактовать как признание того, что все-таки "это" делать придется.

Впрочем, есть еще один способ - все эти напасти связаны с тем, что Россия продолжает войну. Однако, кажется, для российского президента такой опции, как ее прекращение, не существует.

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