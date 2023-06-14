Москвича Виталия Кольцова, бросившего "коктейли Молотова" в автозаки, приговорили к шести годам

26 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, SOTA

Мосгорсуд назначил шесть лет колонии общего режима 46-летнему москвичу Виталию Кольцову, обвиняемому в попытке поджога двух автозаков. Присяжные отказались признать мужчину виновным в покушении на жизнь находившихся внутри росгвардейцев. Тем не менее, обвинение просило для него 19,5 лет колонии.

В мае прошлого года Кольцов бросил две бутылки с зажигательной смесью в два автозака, припаркованных на Площади Революции в Москве - один из них загорелся, но его быстро потушили.

Кольцова арестовали и обвинили по двум статьям - об умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и о покушении на убийство 12 росгвардейцев (ст. 317 УК РФ).

6 июня по последнему пункту его оправдала коллегия присяжных - большинство из них сочли, что мужчина заслуживает снисхождения.

Несмотря на это 13 июня в ходе прений сторон представительница обвинения Эльвира Зотчик попросила суд приговорить Кольцова к 19,5 годам колонии строгого режима.

Обвинение настаивало, что Кольцов, "одержимый идеями оппозиции", прибегая "к конспирации", заранее приготовил бутылки с зажигательной смесью и подошел к автозакам "с тыльной стороны" - а значит, покушался на жизнь сотрудников ОМОНа.

Сам Кольцов - философ по образованию, отец троих детей - не отрицал, что 2 мая 2022 года он бросил два "коктейля Молотова" в автозаки на Площади Революции. Он утверждал, что сделал это в знак протеста против задержания людей на мирных акциях, но настаивал, что у него не было намерения причинить кому-либо вред.

В итоге, как уточняет "Медиазона" (внесена в реестр "иноагентов" в России), суд признал Кольцова виновным в умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и применении насилия, не опасного для жизни и здоровья представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Защита Кольцова просила переквалифицировать обвинение в поджоге на более легкую статью о вандализме, поскольку мужчина еще на этапе следствия возместил ущерб, оцененный в 61 тыс. рублей.

Сам Кольцов, выступая накануне с последним словом, просил судью не судить его за преступление, которого он не совершал, а также "по возможности" приговорить его к отбыванию наказания в колонии-поселении, чтобы он мог почаще видеться с семьей.

"Не смогли согласиться с решением народа"

"Не смогли согласиться с решением народа, все равно решили наказать", - прокомментировал приговор корреспонденту "Медиазоны" адвокат Кольцова Алан Гамазов.

Как писало издание, во время рассмотрения дела присяжным разрешили увидеть не так много доказательств со стороны защиты.

В частности, им не показали результаты экспертизы, согласно которой действия Кольцова не могли привести к гибели сотрудников Росгвардии, поскольку угрозы взрыва дизельного бака не было.

Тем не менее, присяжные в своем вердикте указали, что события доказаны за исключением формулировки "с целью лишения их [росгвардейцев] жизни". То есть Кольцов был признан коллегией виновным только в поджоге, совершение которого он и не отрицал.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: