"Изматывающая война, цена которой будет высокой". Как на Западе оценивают наступление Украины

Джеймс Ландейл

Дипломатический корреспондент Би-би-си

39 минут назад

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Автор фото, Russian Defence Ministry/EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Российское министерство обороны заявляет, что украинцы потеряли значительное количество военной техники в ходе своего контрнаступления

Западные официальные лица считают, что нынешнее наступление ВСУ обходится Украине дорого, поскольку российские войска хорошо обороняются, используя основательно укрепленные оборонительные линии.

Как они предупреждают, не стоит ждать, что под ударом украинских сил российская оборона тут же развалится. Вместо этого стоит готовиться к многомесячной изматывающей войне, цена которой будет высокой.

Собеседники Би-би-си подтвердили, что ВСУ продвинулись на семь километров и освободили четыре населенных пункта к югу от села Великая Новоселка в Донецкой области.

Однако они добавляют: "Российские силы в целом хорошо проявили себя в обороне на основательно подготовленных оборонительных рубежах и отступили за тактические линии. Этот "маневренный подход" становится проблемой для украинцев - и он также дорого обходится наступающим силам. Поэтому пока продвижение было медленным".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинские военные сообщили, что отбили несколько деревень в Донецкой области

Чиновники отмечают, что потери украинской бронетехники на минных полях были ожидаемыми. По их словам, большая часть машин была уничтожена не полностью, а их экипажам в основном удавалось выжить.

Если бы подобную операцию проводили силы НАТО, говорят наши собеседники, стоило бы тоже ожидать значительных потерь.

"С самого начала было ясно, что это сопряжено с риском. В происходящем ничего неожиданного нет. Это трудная задача, и украинцам будет непросто ее выполнить. Но при этом мы видим, как они идут вперед даже там, где несут потери, а затем продолжают продвижение. Так что в целом все идет в правильном направлении", - заявил в интервью Би-би-си западный чиновник.

"Не нужно недооценивать то, насколько все это трудно, - отмечает он. - Они наступают на хорошо подготовленную линию обороны, которую россияне обустраивали несколько месяцев".

По словам чиновника, Россия при этом не обязательно несет большие потери, потому что россияне сами решают, когда им отступать.

В любом случае пока слишком рано делать какие-либо выводы об общем успехе украинского наступления, говорит западный чиновник. Он отмечает, что до момента, когда такие оценки появятся, может пройти около трех месяцев.

По мнению чиновника, наступление будет и дальше сопровождаться медленным, но движением вперед.

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"У кого-то может быть и были очень смелые мечты о том, что россияне просто начнут разбегаться, а украинцы пройдут через их оборонительные линии на всех парах. Это, конечно, может произойти, но реальность есть реальность. Здесь мы такого не увидим", - говорит он.

Наш собеседник отверг предположения, что украинское контрнаступление будет настолько успешным, что заставит Россию уже в течение нескольких месяцев согласиться на мирные переговоры.

"Думаю, что нам еще очень далеко до момента, когда Украина будет готова начать переговоры, - сказал один из западных чиновников. - Пока это контрнаступление только начинается. Нам нужно показать Владимиру Путину, что Запад выполнит свое обещание поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая в среду на вопрос журналистов о потерях Украины в наступлении на южном фронте, также заявил, что потери неизбежны и задача союзников Украины - обеспечить поставки ей оружия и техники, чтобы она продолжала наступление.

"Потери, конечно, будут, в том числе и в современной технике НАТО. Никто не рассчитывал, что потери будут нулевыми. Такова реальность: там идут очень жестокие бои", - цитирует Столтенберга агентство AFP.

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