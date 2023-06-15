В Глазго пройдет первая персональная выставка Бэнкси за 14 лет
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Британский художник-активист Бэнкси объявил о первой почти за полтора десятилетия официальной персональной выставке своих работ.
Она откроется в ближайшую субботу в Глазго, в Галерее современного искусства. Посетители выставки смогут увидеть авторские копии граффити, созданных окутавшим себя ореолом таинственности художником с начала этого столетия.
Для "клонирования" рисунков (пожалуй, самый известный из них - Kissing Coppers, пара целующихся полицейских, появившаяся в 2004 году на стене брайтонского паба) Бэнкси использовал те же трафареты, при помощи которых создавались оригинальные работы.
Теперь пара полицейских из Брайтона впервые окажется рядом с другой обнимающейся парой - только уже смотрящей друг другу через плечо, на экран своего телефона. Оригинал этого граффити под названием Mobile Lovers был создан в Бристоле в 2014 году.
Название обоих рисунков - как и большинства других работ Бэнкси - построено на игре слов и смыслов, которые практически невозможно сохранить при переводе. Например, Mobile Lovers - это и "Мобильные любовники" и "Влюбленные в мобильники"
В последний раз Бэнкси выставлял свои работы в 2015 году - в графстве Соммерсет, в рамках им же организованного проекта Dismaland. Однако та выставка была коллективной: на ней экспонировались работы полусотни авторов.
На выставке в Глазго можно будет увидеть не только сами граффити Бэнкси, но и трафареты, по которым те создавались. Их покрыли слоем краски и выставили по соседству.
Британский уличный художник по-прежнему хранит свое настоящее имя в тайне от прессы и широкой публики. Как он выглядит внешне, также неизвестно: свое единственное интервью "лицом к лицу" Бэнкси дал в 2003 году, с закрытым лицом.
Принято считать, что сейчас ему около 50 лет, а родом он из Бристоля.
В опубликованной по случаю готовящейся выставки записке художника, он утверждает, что скрывает свою личность он - в том числе - и из-за опасений уголовного преследования.
Ровно по той же причине, по его словам, он много лет хранил свои трафареты надежно упрятанными, чтобы в случае предъявления ему обвинений в порче имущества они не стали вещдоками.
"Однако время это, кажется, прошло - и теперь я выставляю их в картинной галерее в качестве самостоятельных произведений искусства. Честно, не понимаю, что из этого большее преступление", - написал художник.
Из всех работ, созданных художником в десятке городов мира, на данный момент не сохранилось ни одного оригинала.
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