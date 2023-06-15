В Глазго пройдет первая персональная выставка Бэнкси за 14 лет

54 минуты назад

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Британский художник-активист Бэнкси объявил о первой почти за полтора десятилетия официальной персональной выставке своих работ.

Она откроется в ближайшую субботу в Глазго, в Галерее современного искусства. Посетители выставки смогут увидеть авторские копии граффити, созданных окутавшим себя ореолом таинственности художником с начала этого столетия.

Для "клонирования" рисунков (пожалуй, самый известный из них - Kissing Coppers, пара целующихся полицейских, появившаяся в 2004 году на стене брайтонского паба) Бэнкси использовал те же трафареты, при помощи которых создавались оригинальные работы.

Теперь пара полицейских из Брайтона впервые окажется рядом с другой обнимающейся парой - только уже смотрящей друг другу через плечо, на экран своего телефона. Оригинал этого граффити под названием Mobile Lovers был создан в Бристоле в 2014 году.

Название обоих рисунков - как и большинства других работ Бэнкси - построено на игре слов и смыслов, которые практически невозможно сохранить при переводе. Например, Mobile Lovers - это и "Мобильные любовники" и "Влюбленные в мобильники"

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Авторская копия Kissing Coppers

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Куратор галереи Луиза Макгики рассматривает работу Girl with Balloon

Подпись к фото, Новая версия Mobile Lovers

В последний раз Бэнкси выставлял свои работы в 2015 году - в графстве Соммерсет, в рамках им же организованного проекта Dismaland. Однако та выставка была коллективной: на ней экспонировались работы полусотни авторов.

На выставке в Глазго можно будет увидеть не только сами граффити Бэнкси, но и трафареты, по которым те создавались. Их покрыли слоем краски и выставили по соседству.

Британский уличный художник по-прежнему хранит свое настоящее имя в тайне от прессы и широкой публики. Как он выглядит внешне, также неизвестно: свое единственное интервью "лицом к лицу" Бэнкси дал в 2003 году, с закрытым лицом.

Принято считать, что сейчас ему около 50 лет, а родом он из Бристоля.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Кто купил работу Бэнкси? Кусок гаража отправился в музей

В опубликованной по случаю готовящейся выставки записке художника, он утверждает, что скрывает свою личность он - в том числе - и из-за опасений уголовного преследования.

Ровно по той же причине, по его словам, он много лет хранил свои трафареты надежно упрятанными, чтобы в случае предъявления ему обвинений в порче имущества они не стали вещдоками.

"Однако время это, кажется, прошло - и теперь я выставляю их в картинной галерее в качестве самостоятельных произведений искусства. Честно, не понимаю, что из этого большее преступление", - написал художник.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Этот экспонат объяснят механизм действия шреддера, уничтожившего оригинальную работу Бэнкси сразу же после её покупки

Из всех работ, созданных художником в десятке городов мира, на данный момент не сохранилось ни одного оригинала.

Автор фото, PA Media

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