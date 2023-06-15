Австралия запретила строить российское посольство рядом с парламентом
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Австралия не разрешила России построить новое посольство в Канберре поблизости от здания парламента, сославшись на риск шпионажа.
По словам премьер-министра страны Энтони Албаниза, службы безопасности дали по этому поводу весьма четкие рекомендации.
После того, как имевшиеся юридические возможности запретить строительство были исчерпаны, в четверг было в срочном порядке принято законодательство, специально разработанное применительно к этому случаю.
Кремль заявил, что это было "очередное недружественное проявление" со стороны Австралии, которое, как заявил Дмитрий Песков, Россия будет учитывать и вести себя соответствующим образом.
"К нашему сожалению, Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики, которая сейчас происходит в странах коллективного Запада. Австралия пытается быть отличником среди этих стран", - добавил пресс-секретарь российского президента.
Новое законодательство не распространяется на старое здание посольства и подразумевает, что России может причитаться финансовая компенсация за отказ в строительстве.
Москва еще в 2008 году заключила соглашение об аренде участка земли примерно в 400 метрах от здания парламента в Канберре.
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С тех пор там успели заложить фундамент под новое посольство, однако строительство далеко не продвинулось.
После вторжения российских войск в Украину отношения между Москвой и Канберрой заметно ухудшились, и австралийские власти попытались отозвать разрешение на строительство посольства.
Однако попытка разорвать договор об аренде земли успехом не увенчалась - в мае федеральный суд отказался рассматривать это дело, и тогда в срочном порядке было разработано новое законодательство, которое буквально за пять минут было одобрено Палатой представителей.
"Мы не думаем, что Россия может говорить о международном праве, принимая во внимание то, как последовательно и нагло она сама его нарушает своим вторжением в Украину", - заявил Албаниз.
В свою очередь бывший британский дипломат а ныне сотрудник Австралийского института стратегической политики Алекс Бристоу заявил в интервью AFP, что Россия располагает "крупнейшей, самой действенной, самой агрессивной и наименее регулируемой разведслужбой в мире.
"Учитывая близкое расстояние, они могли вести из посольства электронную прослушку", - полагает он.
При этом правительство Австралии не выражает опасений по поводу посольства Китая, которое находится неподалеку от предполагавшегося места строительства российского посольства.