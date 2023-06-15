"Это очень тяжелая битва". Что говорят об украинском контрнаступлении

21 минуту назад

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Автор фото, Reuters

Украинская армия продолжает наступательные операции и, как сообщается, достигла некоторого успеха в районе Угледара, где ее части, по утверждению украинской стороны, продвинулись на один километр. По сообщениям российской стороны, украинцы пытались наступать в районе Макаровки в Донецкой области, но понесли значительные потери.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что украинская армия продвинулась примерно на километр на трех направлениях: в районе Бахмута и в двух местах на южном фронте.

За какое время произошло это продвижение, Маляр не уточняет, но по ее постам в телеграме можно предположить, что это - отчет за последний день.

По словам Маляр, украинские части наступают к северу от Бахмута и на участках, которые она называет бердянским и мариупольским направлениями - это два района на южном фронте, под Ореховым и южнее Великой Новоселки.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный командир Алексей Громов, выступая в четверг перед журналистами, повторил сообщения о том, что за последнюю неделю украинские войска освободили семь населенных пунктов, и добавил, что общая площадь освобожденной территории составила 103 кв. км.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что ситуация на фронте непростая, но "имеет позитивный характер", однако не стал вдаваться в подробности.

"Наши люди героичные - те военные, которые заходят сейчас на первую линию врага. Они встречают серьезное сопротивление. И это понятно, почему. Потому что России проиграть Украине эту контрнаступательную и оборонную операцию - это, я считаю, проиграть всю войну", - сказал Зеленский.

Тем временем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинское контрнаступление по большому счету еще и не началось, а войска лишь занимаются выявлением слабых мест в российской обороне.

"Мы еще не начинали контрнаступление как таковое, а Россия говорит - мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление", - сказал Подоляк в эфире украинского телемарафона.

Как заявил Подоляк, сейчас цель украинских войск - уничтожить как можно больше мобилизованных солдат и техники противника и постепенно продвигаться вперед, выявляя наиболее уязвимые места в линиях обороны.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Подоляка, сказал, что тот "наверное, про своих говорил", очевидно, имея в виду, что наступающие силы как правило несут более высокие потери.

В условиях войны Би-би-си не может проверить и подтвердить сообщения воюющих сторон.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Украинское контрнаступление. Би-би-си побывала в освобожденном ВСУ селе Нескучное

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли также оценил ход контрнаступления ВСУ.

По словам Милли, самого высокопоставленного американского генерала, украинские войска постепенно добиваются успеха, однако цена наступления, вероятно, будет высокой, а битва крайне трудной.

"Украина начала наступать - и они постепенно двигаются вперед. Это очень тяжелая битва. Она очень жестокая, и на нее уйдет значительное время, а цена будет высокой", - заявил Марк Милли.

По оценке генерала Милли, украинская армия отличается хорошими качествами лидеров и высоким моральным духом, чего нельзя сказать о российских военных.