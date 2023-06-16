Spotify разорвал контракт с принцем Гарри и Меган Маркл

час назад

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Автор фото, Mike Coppola

Стриминговая платформа Spotify разорвала контракт с герцогом и герцогиней Сассекскими, в рамках которого пара выпускала серию подкастов. В совместном заявлении сторон говорится, что это обоюдное решение, но американские СМИ утверждают, что причиной разрыва стала низкая производительность Гарри и Меган.

Контракт со Spotify подразумевал создание нескольких разнообразных серий подкастов, но с 2020 года, когда он был подписан, материализовался только один проект - подкаст "Архетипы" (Archetypes).

С августа 2022 года вышли 12 эпизодов, посвященных в основном проблемам женщин в современном мире: стереотипам, с которыми они сталкиваются, и трудностям, которые им приходится преодолевать, чтобы занять свое место в обществе.

Гостями и собеседниками Меган Маркл в подкасте становились известные женщины, например, теннисистка Серена Уильямс, певица Мэрайя Кэри и светская львица Пэрис Хилтон.

Контракт со Spotify на 25 млн долларов стал одним из крупнейших бизнес-соглашений принца Гарри и Меган Маркл после того, как они сложили с себя королевские обязанности и объявили о своем стремлении к финансовой независимости.

Однако из-за досрочного разрыва соглашения всей суммы контракта они не получат, пишет пресса США.

Подкаст "Архетипы"

После заключения соглашения со Spotify в 2020 году принц Гарри говорил, что их с Меган подкасты могут стать прорывом, так как они намерены дать публике возможность услышать новые голоса и необычные точки зрения.

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Подкаст "Архетипы", ведущей которого была только Меган, действительно собирал большую аудиторию и в декабре прошлого года получил высшую награду на церемонии вручения премии People's Choice Award в Лос-Анджелесе.

Производством подкаста занималась собственная продюсерская компания Гарри и Меган Archewell.

"Мне нравилось вникать в процесс, сидеть поздно ночью в постели, работать над сценарием, - говорила ранее Меган Маркл. - И мне нравилось углубляться в содержательные беседы с моими разнообразными и вдохновляющими гостями, смеяться и учиться вместе с ними".

Wall Street Journal со ссылкой на руководство Archewell написала, что Меган продолжит создавать контент для аудитории "Архетипов" на другой платформе. Что это за платформа, пока не сообщается.

Разрыву контракта с герцогом и герцогиней Сассекскими предшествовало на прошлой неделе заявление Spotify о сокращении 200 рабочих мест в департаменте подкастов.

Стриминговый гигант объяснил это стратегическими изменениями после масштабных вложений в развитие подкастов на платформе.

У Гарри и Меган остаются в арсенале еще два крупных контракта - с компанией Netflix, снявшей о них документальный сериал, и с издательским домом Penguin Books, выпустившим скандальную автобиографию принца Гарри "Запасной" (Spare).