Реальные предложения или красивые фото: зачем делегация стран Африки посещает Украину и Россию

23 минуты назад

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Автор фото, Reuters

Миротворческий визит в Украину и Россию африканской делегации, состоящей из лидеров сразу семи стран континента, стал одним из самых загадочных событий недели.

В пятницу в Киев на встречу с Владимиром Зеленским приехали президенты ЮАР, Сенегала, Замбии и Коморских островов, председательствующих в Африканском союзе. Их также сопровождали представители менее высокого уровня от Египта, Уганды и Республики Конго (Браззавиль).

В субботу делегация отправится в Петербург, где проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Многие эксперты считают, что в этом визите необычно всё.

Большинство стран Африки с самого начала вооруженного конфликта в Украине заняли либо нейтральную, либо пророссийскую позицию.

Когда в июне прошлого года президент Украины Зеленский обращался по видеосвязи к Африканскому союзу, лишь единицы стран-участниц были представлены высшим руководством, многие ограничилось дипломатами не самого высокого уровня, что, по мнению некоторых аналитиков, было сделано демонстративно.

Что же привело в Киев высоких африканских гостей более чем через год после начала войны, случайно ли их визит совпал с началом украинского контрнаступления и чего они ждут от встречи с Путиным?

Фокус на Рамапосе

Делегация, оправившаяся сейчас представлять континент, подобрана очень грамотно, отмечают эксперты. Она включает в себя представителей всех частей Африки и разных политических курсов - с откровенно пророссийскими ЮАР и Угандой, прозападными Замбией и Коморскими островами и нейтральными Египтом, Конго и Сенегалом.

Хотя главами делегации официально считаются представители ЮАР и Сенегала, де-факто инициатором визита и самой заинтересованной стороной является южноафриканский президент Сирил Рамапоса.

Именно он находится в поле повышенного внимания Вашингтона в связи с недавними обвинениями в адрес его правительства в поставках вооружений России.

Автор фото, Thomas Lohnes Подпись к фото, Сирил Рамапоса в сложной ситуации: он не хочет ссорится с Москвой и не может допустить отмены торговых льгот с США

Рамапоса отверг подобные заявления и потребовал извинений от США, но Белый дом ждет от Претории результатов официального расследования, на котором настоял.

Тем временем группа американских конгрессменов от обеих партий потребовала пересмотреть торговые льготы, которыми пользуется ЮАР. Лишение этих льгот было бы болезненным ударом по южноафриканской экономике, и Рамапосе нельзя этого допустить.

Цель визита?

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Некоторые наблюдатели считают, что визит во многом носит декоративный характер: руководство перечисленных африканских стран стремится засветиться в роли посредника и миротворца наряду с Китаем, Турцией и папой римским, пока ВСУ не сделали любые посреднические миссии бессмысленными.

Кое-кто из экспертов зло называет поездку делегации в Киев и Москву последней возможностью для хороших фотографий.

Но ситуация такова, что африканский континент на самом деле значительно пострадал в результате войны в Украине, главным образом - из-за ограничений на экспорт украинского продовольствия и удобрений и антироссийских санкций, затрудняющих доставку тех же самых грузов напрямую из России.

Стабильное продление так называемой зерновой сделки, которое каждый раз висит на волоске и зависит от воли Москвы, - важный аргумент, который мог привести африканских лидеров в столицы воюющих государств.

Кроме того, это отличный шанс попытаться усилить голос Африки в ООН и других международных организациях, чего многие африканские страны давно добиваются, считает директор департамента Африки аналитического центра "Международная кризисная группа" (ICG) Мурити Мутига.

Что Африка может предложить конфликтующим сторонам

Ряд аналитиков и украинские СМИ полагают, что делегация может выдвинуть весьма амбициозное предложение: отвод российских войск и вывоз с территории Беларуси тактического ядерного оружия в обмен на их ходатайство по приостановлению действия ордера МУС на арест Путина и смягчение антироссийских санкций.

Для российской стороны ордер МУС - очень важный момент. По сути, он сделал Владимира Путина почти невыездным.

После разрыва с Западом Россия заявляет, что найдет себе новых друзей и партнеров среди развивающихся стран, в Азии, Африке и Латинской Америке.

Путин мог бы ездить туда на саммиты и двусторонние встречи, но большинство этих стран признают юрисдикцию Международного уголовного суда и формально обязаны арестовать российского президента, если он появится на их территории.

С подобной проблемой уже столкнулись власти ЮАР, которые в конце августа примут в Йоханнесбурге саммит БРИКС, куда приглашен и Путин.

Неясно только, так ли велико влияние стран Африки на МУС, чтобы добиться отмены ордера, и насколько это нужно Путину, если в обмен потребуется уйти из Украины.

Ответ на оба эти вопроса, по мнению экспертов, отрицательный. Это значит, что посредничество по продлению зерновой сделки, скорее всего, - максимум, на что должны рассчитывать африканские лидеры.

Что предпримут Киев и Москва

Первые часы африканских лидеров в Киеве получились весьма насыщенными, так как вскоре после их прибытия украинская столица подверглась массированному ракетному обстрелу, и делегация вынуждена была укрыться в бомбоубежище одного из отелей.

Украинские власти назвали российский обстрел в пятницу очевидным сигналом лидерам африканских стран о том, что Россия хочет не мира, а войны.

Затем делегация съездила на место массового захоронения в Буче, ставшей печальным символом зверств российской армии в Украине, и приняла участие в церемонии памяти погибших.

Подпись к фото, Африканские лидеры возлагают цветы на мемориале в Буче

На этом фоне Украина надеется дать старт новым отношениям со странами Африки, которые в последние десятилетия развивались весьма медленно, в отличие от российско-африканских отношений.

В июле российские власти намерены провести в Петербурге саммит "Россия-Африка", и, по мнению экспертов, Киев воспользуется личной встречей с африканскими лидерами, чтобы попытаться отговорить их от участия в нем.

Бывший южноафриканский дипломат, аналитик Кингсли Макубела, даже не исключает, что это может получиться.

По его словам, Россия в обмен на свое надежное партнерство требует от Африки выбирать между ней и Западом, что в нынешних реалиях - торговых и геополитических - не может удовлетворить большинство африканских стран.