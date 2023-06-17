В Германии обнаружен сверкающий древний меч, выкованный более 3000 лет назад

29 минут назад

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Автор фото, Archäologie Büro Dr. Woidich

Немецкие археологи объявили, что им удалось обнаружить древний меч, невероятно хорошо сохранившийся - для артефакта эпохи бронзового века, возраст которого превышает 3000 лет.

Бронзовый меч с восьмигранной рукоятью, найденный в древнем захоронении в городе Нёрдлинген, был выкован еще в конце XIV века до н.э.

Однако сохранилось древнее орудие настолько хорошо, что - как сообщает Государственное управление охраны памятников Баварии - "до сих пор практически сверкает".

Меч, а также масса других бронзовых предметов примерно той же эпохи были захоронены вместе с останками трех человек - мужчины, женщины и мальчика.

Были ли эти трое членами одной семьи, археологи пока не уверены. А исключительная редкость подобной находки ставит массу вопросов о происхождении меча.

Баварские власти утверждают, что изготовление подобного меча было делом весьма непростым и требовало особого мастерства, поскольку восьмигранную рукоять явно выковали отдельно, а затем припаяли к уже готовому лезвию.

По словам археологов, меч из Нёрдлингена вряд ли принимал участие в боях - однако носил его владелец явно именно как холодное оружие (а не на как церемониальное украшение).

Автор фото, Archäologie-Büro Dr. Woidich