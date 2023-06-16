В новое правительство Финляндии войдут правые "Истинные финны". Они настояли на сокращении иммиграции

9 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лидеры трех из четырех партий новой коалиции в Финляндии - женщины. В том числе лидер правой консервативной партии "Истинные финны" Рийка Пурра (на фото слева)

В Финляндии по итогам апрельских выборов сформирована новая правительственная коалиция, и она, кроме прочего, займется сокращением потока иммигрантов - этого добивается вошедшая в коалицию правая партия "Истинные финны".

На пресс-конференции, посвященной успешному окончанию переговоров о формировании кабинета министров, будущий премьер и лидер Национальной коалиционной партии Петтери Орпо заверил, что при новом правительстве Финляндия продолжит помогать Украине.

Но по этому пункту у четырех партий коалиции серьезных разногласий не было, а самые острые споры между ними при обсуждении программы правительства развернулись вокруг пунктов об иммиграции и борьбе с изменением климата.

Для правой националистической партии "Истинные финны", которая заняла на апрельских выборах второе место вслед за партией Орпо, борьба с иммиграцией - важнейший программный вопрос, и она согласилась войти в коалицию только при условии, что три остальные партии согласятся с ее требованиями в этой области, а затем, по ходу переговоров, остро конфликтовала с партнерами. Три остальные партии считают важным сохранить приток трудовых иммигрантов.

В итоге компромисс был найден, и лидер "Истинных финнов" Рийкка Пурра сказала на пресс-конференции в пятницу, что довольна тем, как в программе нового правительства выглядят главы о миграции и климате.

По словам Рийкки Пурра, новое правительство:

урежет ежегодную квоту на прием беженцев по линии ООН до с 1050 до 500 человек

сократит срок, на который предоставляется убежище

сделает возможным отзыв права на убежище, если беженец, утверждавший, что нуждается в защите, съездил на родину.

Что касается трудовой иммиграции, то "Истинные финны" требовали, чтобы из-за пределов Евросоюза Финляндия принимала только квалифицированных специалистов (внутри ЕС миграцию граждан ЕС ограничить нельзя). Для этого они, в частности, предлагали поднять минимальный доход, нужный для получения разрешения на работу, с 1300 до 3000 евро в месяц. В итоге партнеры по коалиции согласились поднять этот лимит до 1600 евро.

Помимо либеральной Национальной коалиционной партии и "Истинных финнов", в правительство вошли партия шведского меньшинства и Христианские демократы.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Победитель выборов Петтери Орпо мог бы выбрать в партнеры по правительству и уходящего премьера, социал-демократку Санну Марин (слева), но взгляды на экономику подтокнули его к тому, чтобы предпочесть "Истинных финнов" и Рийкку Пурра (справа)

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На апрельских выборах финского парламента (Эдускунта, или Риксдаг), почти ноздря в ноздрю финишировали три партии: Национальная коалиционная, получившая 48 мандатов, "Истинные финны" с 46 мандатами и Социал-демократическая партия уходящего премьер-министра Санны Марин с 43 мандатами.

Пригласить социал-демократов Санны Марин в новое правительство правоцентристам из Национальной коалиционной партии в этот раз не позволили слишком серьезные разногласия относительно экономики - поэтому победители обратились к правым националистам.

У новой коалиции будет 108 из 200 мест в парламенте.

"У нас были разногласия по некоторым вопросам и, думаю, до сих пор есть разногласия, но нас объединяет то, что мы хотим привести Финляндию в порядок", - сказал на пресс-конференции Петтери Орпо.

По его словам, главное, что правительству предстоит привести в порядок - это экономика.