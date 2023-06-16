Убийства в синагоге в Питтсбурге в 2018 году: присяжные признали нападавшего виновным по всем пунктам

13 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Присяжные в суде в американском Питтсбурге в пятницу вынесли вердикт по делу Роберта Боуэрса, застрелившего в 2018 году 11 посетителей синагоги. Убийца-антисемит признан виновным и теперь ему грозит смертная казнь.

Расстрел 11 посетителей синагоги "Древо жизни" в Питтсбурге 27 октября 2018 года стал самым массовым убийством на почве антисемитизма в истории США.

Подлежит ли 50-летний бывший водитель грузовика Роберт Боуэрс смертной казни или же его нужно приговорить к пожизненному заключению без права помилования, тоже предстоит решить присяжным.

На это, по прогнозам юристов, уйдет еще шесть недель, в течение которых в суде, в частности, будут изучены результаты психиатрического обследования Боуэрса. Эта новая фаза процесса начнется 26 июня.

Сам Боэурс в суде заявил о невиновности по всем 63 пунктам обвинения, но его адвокаты не отрицали, что это он совершил массовое убийство, а лишь доказывали, что он сделал это не из ненависти к евреям вообще, а из неприязни к иммигрантам и одной конкретной еврейской некоммерческой организации.

Сторона обвинения за три недели процесса вызвала в суд 60 свидетелей, на основании показаний которых постаралась доказать, что мотивом Боуэрса был именно антисемитизм.

Прокурор Мэри Хан в заключительной речи в суде напомнила, что сам Боэурс прямо заявил взявшим его полицейским-спецназовцам, что пришел в синагогу, чтобы убивать евреев.

Адвокат Боуэрса Элайза Лонг доказывала, в частности, что ее подзащитный не намеревался "помешать изучению религиозных материалов".

Это важно для судьбы Боуэрса: его судит федеральный суд, а по федеральным законам США, чтобы присяжные отправили его на казнь, прокуроры должны доказать, что он совершил убийство из расистских побуждений или же чтобы воспрепятствовать отправлению религиозных обрядов.

Подпись к фото, жертвы Роберта Боуэрса

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Большинство родственников убитых высказывались за смертную казнь для Боуэрса. Против выступили лишь некоторые родственники и - в полном составе - одна из трех общин, пользующихся этой синагогой.

"Я благодарю Бога, что мы дожили до этого дня, - заявил после вынесения вердикта раввин Джеффри Майерс, который чудом остался жив 27 октября 2018 года. - И я благодарю полицейских, которые бросились навстречу опасности, чтобы спасти меня, и прокурора, который защищал в суде мое право молиться".

"Правосудие восторжествовало, - гласит заявление Американского еврейского комитета. - Мы понимаем, что это лишь немного уменьшит боль родных и друзей 11 человек, убитых в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге лишь за то, что они были евреями и исповедовали свою религию".

Дело Боуэрса стало лишь вторым процессом федерального уровня с возможным исходом в виде смертного приговора при администрации Джо Байдена. Байден ввел мораторий на смертную казнь на федеральном уровне.