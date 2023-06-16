Умер Дэниэл Эллсберг, разоблачивший ложь американских политиков о войне во Вьетнаме

15 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дэниэл Эллсберг хотел рассказать согражданам, что делает армия США во Вьетнаме

В Калифорнии в возрасте 92 лет скончался Дэниэл Эллсберг - военный аналитик, который в 1971 году раскрыл то, что осталось в истории как "Документы Пентагона", надеясь подтолкнуть США к выходу из войны во Вьетнаме.

Секретные документы Пентагона, среди прочего, показывали, что три сменявших друг друга американских администрации занижали потери, тайно планировали бомбардировки Северного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, при том что президенты публично уверяли, что этого не будет, и давно пришли к выводу в бесперспективности войны, но упорно продолжали ее.

50 лет назад пресса назвала Дэниэла Эллсберга "самым опасным человеком в Америке". Администрация тогдашнего президента Никсона пыталась запретить газете New York Times публикацию "Документов Пентагона", а самого Эллсберга - судить за шпионаж и измену, но и в том и в другом не преуспела.

Решение Верховного суда о том, что газета имела право публиковать секретные документы, оказавшиеся в ее распоряжении, помешало попыткам администрации ввести фактическую предварительную цензуру.

В 1960-х годах Эллсберг работал в известной корпорации RAND и составлял аналитические доклады о ядерной стратегии для Белого дома и о вьетнамской войне - для Министерства обороны.

То, что он узнал о степени вовлеченности США в ту войну, глубоко его впечатлило, и он решил рассказать об этом общественности, чтобы она надавила на власти, и те были бы вынуждены вывести войска из Вьетнама.

Впрочем, к 1971 году, когда Эллсберг "слил" эти документы прессе, общественность США вовсе не пребывала в неведении относительно войны во Вьетнаме и участия американской армии - все это широко освещалось, и к тому времени в стране уже в полную мощь развернулось пацифистское движение.

Сухопутные части США были в основном выведены из Вьетнама уже в начале 1972 года, но американские военные из других родов войск оставались там до 1975 года, когда пал Сайгон.

Дэниэла Элсберга отдали под суд, обвинив в краже документов, шпионаже и заговоре против государства.

Но еще до вердикта присяжных судья федерального суда в Лос-Анжелесе прекратил процесс, объявив, что администрация президента пытается незаконными методами повлиять на него и исход дела.

Судья, в частности, объявил, что один из советников президента Ричарда Никсона предложил ему пост главы ФБР. Кроме того, обнаружилось, что с ведома администрации был взломан офис психиатра, обследовавшего Эллсберга.

Впоследствии Эллсберг много лет критиковал власти США за военные кампании в разных точках мира.