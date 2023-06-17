Верхом на коне: король Карл III принял первый парад по случаю своего дня рождения

час назад

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Автор фото, PA Media

Британский король Карл III принял участие в ежегодном параде в Лондоне по случаю дня рождения монарха. Для него эта церемония стала первой в таком качестве.

Парад по случаю дня рождения монарха (он еще называется "вынос знамени" - Trooping the Colour) традиционно проводится в июне, независимо от настоящего дня рождения короля или королевы, который те отмечают приватно, - у Карла он приходится на 14 ноября.

Год назад на параде еще присутствовала ныне покойная королева Елизавета II.

74-летний король во время парада появился верхом на лошади - такое последний раз было в 1986 году, когда можно было наблюдать в седле королеву Елизавету.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Другие старшие члены королевской семьи также принимали парад верхом - в том числе принцесса Анна

Автор фото, Reuters

Автор фото, PA Media

Парад сопровождался также пролетом около 70 самолетов и вертолетов - часть из них времен Второй мировой войны в память о Битве за Британию против люфтваффе. Сюрпризом стало то, что самолеты выстроились в форме инициалов короля - CR ("Charles Rex").

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Инициалы короля в небе можно было наблюдать и далеко от дворца (фото сделано на востоке Лондона), потому что самолеты выстроились в такую фигуру заранее

Автор фото, PA Media

За этим члены королевской семьи наблюдали уже с балкона Букингемского дворца.

Автор фото, PA Media