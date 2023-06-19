Правозащитную группу "Агора" признали нежелательной в России

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Zurab Dzhavakhadze Подпись к фото, Глава "Агоры" Павел Чиков семь лет состоял в президентском совете по правам человека

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России международной правозащитной группы "Агора". Ровно месяц назад нежелательной признали экологическую организацию Greenpeace. Участие в деятельности такой организации - уголовно наказуемое деяние, согласно российскому законодательству.

Как следует из пресс-релиза Генпрокуратуры, нежелательным признано болгарское юрлицо "Агоры" под названием Law Sofia Foundation (фонд "Право-София").

Признание "Агоры" нежелательной ведомство объяснило тем, что в ее работе якобы делается "акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в России, оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников признанных экстремистскими организаций".

"Агора", учрежденная Казанским правозащитным центром, Читинским правозащитным центром и Чувашской правозащитной организацией "Щит и меч", начала свою работу в 2005 году.

В 2014 году ассоциация "Агора" была включена в реестр НКО, выполняющих функции "иностранного агента", а в 2016-м ликвидирована по иску Минюста.

С 2015 года "Агора" начала работать как международный правозащитный проект.

Руководителем международной "Агоры" является юрист из Казани Павел Чиков, ранее возглавлявший и ассоциацию. В марте 2023 года Чиков был внесен Минюстом России в реестр "иноагентов".

С 2012 по 2019 год Чиков был членом совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Из совета его исключили вместе с бывшим главой Михаилом Федотовым, политологом Екатериной Шульман и профессором ВШЭ Ильей Шаблинским.

Юристы "Агоры" изначально занимались делами о незаконных действиях представителей государственных органов, в том числе связанных с произволом полиции.

Кроме того, сотрудничающие с группой адвокаты выступали защитниками в делах против журналистов, активистов, граждан, обвиняемых по экстремистским статьям. В частности, юристы "Агоры" защищали видеоблогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме, и воспитательницу детского сада Евгению Чудновец.

В сентябре прошлого года, после объявления мобилизации, организация создала "горячую линию" для призывников и военнослужащих. Юристы "Агоры" помогают оспаривать незаконные решения о мобилизации и другие нарушения, допущенные властями в связи с военными действиями.

Участие в деятельности нежелательной организации - уголовно наказуемое деяние в России. За это гражданам России грозит крупный штраф или лишение свободы на срок от одного до четырех лет по ст. 284.1 УК РФ.

Ровно месяц назад, 19 мая, нежелательной организацией в России власти власти признали международную экологическую организацию Greenpeace. Российское отделение Greenpeace после этого объявило о закрытии.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: