Amazon, Hilton и другие компании помогут тысячам украинских беженцев в Европе с работой

час назад

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Автор фото, Getty Images

Более 40 крупных компаний, в том числе Amazon, Hilton и Marriott, объявили в понедельник, что помогут найти работу тысячам украинских беженцев в Европе.

Как сообщает благотворительная организация Tent Partnership for Refugees, на встрече в понедельник в Париже 41 компания объявила, что поможет четверти миллиона оказавшихся в Европе беженцев, прежде всего - женщинам из Украины, найти работу или пройти курсы и освоить новую профессию.

Гостиничные сети Hilton и Marriott International и еще несколько компаний пообещали принять на работу 13680 беженцев, крупнейшие мировые агентства по поиску персонала, в том числе Adecco, ManpowerGroup и Randstad обязались помочь найти работу 152 тысячам беженцев, а еще одна группа больших фирм пообещала обучить новым профессиям 86 тысяч беженцев.

Один только гигант интернет-торговли Amazon обещает взять на работу в свои отделения в Европе пять тысяч человек, при этом столько же беженцев фирма обязалась принять на работу до конца 2024 года и в своей стране, США.

В Европе в отделениях Amazon работают 200 тысяч человек; новые работники будут заниматься в основном выполнением заказов на низовом уровне, но, как заверил вице-президент компании Джей Офори Агбока, способные люди, повышающие свою квалификацию, смогут и двигаться наверх по карьерной лестнице.

Благотворительная организация Tent Partnership for Refugees занимается координацией помощи частных компаний беженцам.

Вице-председатель Европейской комиссии Маргаритис Схинас сказал на организованной ею встрече в Париже, что сейчас слишком многие из миллионов оказавшихся в Европе беженцев не могут найти работу.

"И это - несмотря на нашу хроническую нехватку квалифицированной рабочей силы, их высокий уровень образованности, желание зарабатывать на жизнь и наличие разрешений на трудоустройство по директиве ЕС о временной защите", - добавил член правительства Евросоюза.

"Эта беспрецедентная помощь со стороны бизнеса по всему континенту очень важна, она поможет десяткам тысяч украинок обеспечить себя и своих родных в Украине", - продолжил Схинас.

В странах Западной и Центральной Европы сейчас, по оценкам ООН, находятся около шести миллионов украинских беженцев, и подавляющее большинство из них - женщины с детьми.