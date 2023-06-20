Эстония первой на постсоветском пространстве узаконила однополые браки

15 минут назад

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Эстония стала первым среди стран Балтии и на всем постсоветском пространстве государством, легализовавшим однополые браки. Новое законодательство вступит в силу 1 января 2024 года.

Решение было принято далеко не единогласно: за однополые браки проголосовало 55 депутатов Рийгикогу (эстонский парламент), против - 34, в основном представители правых партий, которые утверждали, что новое законодательство нанесет удар по традиционным семейным ценностям. Один депутат воздержался, 11 человек на заседании не присутствовали.

"Я горжусь моей страной, мы строим общество, где уважаются права каждого и где люди могут свободно любить", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Новое законодательство было принято всего через два месяца после прихода к власти либерального коалиционного правительства. Переговоры о необходимости разрешить однополые браки Каллас начала вести с представителями коалиции еще в марте.

Положительное отношение к гей-бракам и ЛГБТ-сообществу в целом в Эстонии неуклонно росло все последние годы.

Согласно опросу общественного мнения этого года, проведенному эстонским Центром по правам человека, за равенство разнополых и однополых браков выступало 53% из 1,3 млн населения страны. В 2012 году однополые браки готово было поддержать лишь 34%.

В 2014 году в Эстонии уже был принят закон об однополых гражданских союзах, который, однако, не гарантировал равных с разнополыми парами родительских прав и прав на усыновление.

При этом 38% эстонцев по-прежнему считает гомосексуализм неприемлемым. Против однополых браков традиционно выступает русское этническое меньшинство Эстонии, составляющее около четверти населения страны.

Представители секс-меньшинств в Эстонии стараются не афишировать себя, а половина из них, по данным властей, в тот или иной момент подвергалась нападкам.