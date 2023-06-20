Блогеру-женоненавистнику Эндрю Тейту предъявлены обвинения в изнасиловании

48 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Эндрю Тейт (слева) и его брат Тристан были арестованы в Бухаресте в декабре прошлого года

Скандально известному блогеру Эндрю Тейту в Румынии предъявлены обвинения в изнасиловании, контрабанде людьми и создании преступной организованной группировки с целью сексуальной эксплуатации женщин.

Обвинения также предъявлены его брату Тристану и двум их сообщникам. Все они свою вину отрицают.

Братьев Тейт арестовали в Бухаресте еще в декабре прошлого года. В марте, после решения судьи, их из-под стражи отправили под домашний арест.

В обвинении, представленном в суде Бухареста, говорится, что четверо обвиняемых в 2021 году создали организованную преступную группировку для нелегальной переправки людей в Румынии, а также в других странах, включая США и Великобританию.

В документе приводятся имена семерых предполагаемых жертв, которые были завербованы братьями Тейт путем ложных обещаний любви и брака.

Затем, как говорится в заявлении прокуроров, предполагаемых жертв развезли по домам в Валахии, где их запугивали, держали под постоянным контролем и слежкой и вогнали в долги.

После этого обвиняемые предположительно заставляли женщин заниматься порнографией, а полученный контент размещали в соцсетях.

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Прокуроры утверждают также, что один из обвиняемых в марте 2022 года дважды изнасиловал одну из женщин.

Сам процесс, как ожидается, начнется не сразу и может занять несколько лет.

На изучение материалов румынскому судье дано 60 дней, после чего он должен принять решение о передаче дела в суд.

«Хотя это предсказуемое развитие событий, мы хотели бы воспользоваться возможностью, чтобы продемонстрировать их невиновность и восстановить их репутацию», — говорится в заявлении группы медийной поддержки братьев Тейт.

При этом в отношении братьев расследуются и другие обвинения, которым может быть дан отдельный ход, в частности, обвинения в отмывании денег и контрабанде несовершеннолетних.

В 2016 году бывший кик-боксер Эндрю Тейт, имеющий американское и британское гражданство, был изгнан с британского телешоу Big Brother (Большой Брат) после того, как в интернете появилось видео, на котором он избивает женщину.

В твиттере его аккаунт был заблокирован после утверждения Тейта о том, что женщины тоже должны нести часть ответственности за сексуальные домогательства по отношению к ним. С тех пор его аккаунт был восстановлен.